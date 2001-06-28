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    28 июня 2001

    Немного о сегодняшних ценах на память:

    23:42

    1,3-мегапиксельная камера от SiPix:

    23:30

    Новая линейка материнских плат от Supermicro:

    23:08

    Универсальный DVD-RAM/R привод ´´DVDBurner´´ от Panasonic:

    22:53

    Вопреки слухам, Intel продолжает продажи сетевого оборудования:

    14:30

    Data Storage EXPO, Токио, Япония:

    14:22

    Intel: строительство $2 млрд. фабрики в Орегоне начнется без задержек:

    12:59

    Фотоорганайзер от SOYO:

    10:12

    Новые CRT мониторы PerfectFlat от ViewSonic:

    09:45

    4,7 Гб DVD+RW диски от Verbatim:

    08:50

    Seagate Barracuda ATA IV!:

    08:27

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