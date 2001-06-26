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    26 июня 2001

    CP-X270 - новый мощный проектор от Hitachi:

    23:02

    Red Devil или Lady in Red?:

    22:20

    Еще раз о Kyro 3, PowerVR Series4 и Series5:

    21:45

    PC EXPO: 0,13 мкм Intel Mobile Pentium III-M:

    21:13

    Panasonic Pronote AirFG: действительно мобильный компьютер:

    18:12

    22,2-дюймовый QUXGA TFT LCD дисплей от IBM Japan:

    17:20

    Портативный USB DiskStor от Seagate:

    12:35

    Карта на GeForce 3 от Palit:

    12:01

    Iomega реанимрует Zip100:

    11:30

    Nikon, Pentax и Sanyo поддержали PIM:

    10:52

    128 Мб флэш-карта SD от SanDisk:

    09:27

    Новые винчестеры от Toshiba. 40 Гб – в форм-факторе 2,5":

    08:27

    FinePix 4800 Zoom от Fujifilm. Дизайн – от Porsche:

    07:45

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