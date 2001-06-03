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    3 июня 2001

    P6IPA – новая плата на 815EP B-step от ECS:

    09:04

    UMC первой закончила строительство 12-дюймовой фабрики:

    08:50

    Computer Expo 2001 в Гонконге: ABIT:

    02:15

    K7T266 Pro-RU – пополнение в семействе К7Т от MSI:

    00:41

    IA-продукт от MSI: приставка MS-3011:

    00:36

    Тревожные ´´звоночки´´ от LG Micron:

    00:28

    PDA от MSI: EZnow MS-2010:

    00:20

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