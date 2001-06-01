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    1 июня 2001

    Есть вопросы? Ask AMD...:

    23:14

    Chaintech объявила материнские платы на VIA P4X266:

    22:17

    Материнские платы от Chaintech под Socket 478!:

    21:50

    7VJD2 – материнская плата от Chaintech на чипсете KT266/VT8233:

    21:26

    Карта на GeForce3 от Chaintech:

    21:06

    Карта на GeForce3 от Canopus:

    17:10

    AGP карта GF-TM6B1 половинной высоты от HIS:

    15:10

    "Безопасный"... CompactFlash:

    15:08

    FireWire DVD-R/CD-RW привод от LaCie:

    13:19

    Материнская плата Pro266 Plus-I от MSI на VIA Pro 266:

    12:44

    Портативные LCD ТВ мониторы от DigiMedia:

    10:49

    Видеокарта на KYRO II от InnoVISION:

    10:17

    MSI 815EPT Pro-R на чипсете 815EP B-Step:

    00:59

    Новые процессоры от AMD отвергнуты:

    00:46

    MX-400 карта StarForce 826 от MSI:

    00:44

    ATI Mobility 128 - новая экипировка для Apple iBook:

    00:24

    StarForce 829 от MSI: новое решение на GeForce2 MX-200:

    00:22

    694T Pro: пополнение семейства материнских плат на VIA 694 от MSI:

    00:11

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