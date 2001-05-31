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    31 мая 2001

    Имя и цена Palomino?:

    22:11

    Athlon 1,4 ГГц и Duron 950 МГц - в продаже:

    21:52

    VIA Apollo KLE133 – новый чипсет для процессоров Athlon/Duron:

    21:20

    Новые ЖК мониторы от Sony:

    21:03

    RAID-контроллеры от AMI будут! (дополнение):

    16:24

    МР3 камера (фотоплеер?) от Fuji Film:

    15:15

    RAID-контроллеров от AMI больше не будет:

    12:40

    Имя серверного варианта Athlon - ...:

    12:22

    Adaptec 2005S – оригинальный RAID контроллер:

    11:45

    Стандарт DDR333 принят, ждите PC2700!:

    08:16

    TICE, DRAM, текущая ситуация:

    08:03

    Недорогой SMP - под ´´вопросом´´. Благодаря Microsoft:

    00:38

    Infineon и Micron объявили партнерскую программу:

    00:14

    QPS начала продажи CD-R/W привода Que! USB 2.0:

    00:12

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