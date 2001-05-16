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    16 мая 2001

    Hercules 3D Prophet III уже в рознице:

    23:35

    NVIDIA Quadro2 EX – новый GPU для рабочих станций:

    22:54

    CeBIT Asia 2001: не пропустите!:

    22:07

    Samsung выпустила телефоны для 2.5G сетей:

    22:03

    Поставки материнских плат: минус 25% в апреле:

    16:46

    4000 dpi фильм-сканер от CANON:

    14:23

    Dell будет использовать процессоры AMD Athlon в своих ноутбуках?:

    14:03

    Профессиональная карта ELSA Synergy 2000:

    12:45

    GA-6OXET от Gigabyte:

    11:10

    Innovisoin Tornado GeForce3: официально и подробно:

    10:34

    Объем продаж Pentium 4 не радует...:

    08:32

    Цены на DRAM: статистика от ISIS-LOR:

    08:07

    Принтер для печати на CD:

    01:34

    Внутренний 16X10X40X CD-RW от Iomega:

    01:14

    Новый монитор NEC MultiSync LCD1700M+::

    01:11

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