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    8 мая 2001

    Познакомьтесь - VGA No1:

    21:47

    Шутка дня:

    21:24

    ProcreATIon:

    21:17

    Цены на DDR - все ниже и ниже:

    19:49

    Тайваньская четверка - тут идет своя война:

    19:36

    Hercules 4000XT официально анонсирована:

    19:14

    LG - первая в обычном CDMA:

    19:04

    NEC подождет:

    18:14

    Foster откладывается:

    17:49

    МТУ проводит тестирование V.92/V.44:

    17:05

    SiS - новая надежда:

    05:22

    PowerColor: DDR с MX400:

    05:09

    Nokia грезит сорока процентами:

    04:35

    SST и Nanya: не разлей вода:

    03:10

    Handspring снижает цену на Visor´ы:

    02:56

    Зачем ВВС США MRAM?:

    02:50

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