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    14 июня 2001

    6 Гб MP3 плеер Archos:

    16:51

    Портативный CD-ROM от TEAC:

    16:01

    Hercules об отношениях с NVIDIA:

    14:42

    Ноутбук Hewlett-Packard Pavilion 1,0 ГГц AMD Athlon 4 – на BestBuy:

    13:59

    Новые процессоры Crusoe:

    12:38

    Motorola MOS-17: получен первый кремний:

    11:48

    20х скоростной привод CD-RW 2010A от Acer:

    10:57

    DVR-7000 – третье поколение DVD-R/RW приводов от Pioneer:

    08:46

    6-портовый USB 2.0 адаптер от Adaptec (upd.):

    08:05

    Только что началось землетрясение на Тайване (обновлено):

    07:32

    Цифровая камера FinePix 6900 от Fuji:

    07:14

    Диски от TDK: что новенького?:

    06:50

    Travel Flash - USB считыватель флэш-карт от PQI:

    06:29

    Kingston увеличивает объемы заказов DRAM на Тайване:

    06:12

    Новые процессоры Dragonball от Motorola:

    05:56

    2-мегапиксельная MP3 камера от Ricoh:

    05:36

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