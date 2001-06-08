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    8 июня 2001

    Computex 2001: 2 Гб модули DDR SDRAM:

    23:40

    IBM "деформирует" кремний:

    22:49

    2-мегапиксельная цифровая камера DSC-MZ1 от Sanyo:

    22:01

    Computex 2001: PC Card адаптер под четыре вида флэш-карт:

    21:38

    DRAM: небывало низкий уровень цен:

    21:15

    Почем nForce для народа?:

    20:45

    CD-R/W новинки от Sony:

    18:28

    3Com уходит с рынка DSL модемов. Пострадают ADI, Broadcom и TI:

    14:51

    Intel: квартальный финансовый прогноз снижен:

    14:30

    4 Гб SCSI-2 флэш-винчестер от SimpleTech:

    12:52

    17" TFT LCD: можно и подешвле:

    12:07

    Samsung SPH-N2000 - "мобильник" толщиной менее 1 см:

    10:55

    16x и 12х DVD-ROM приводы от Actima:

    00:25

    Computex 2001: двухпроцессорные платы на i815:

    00:04

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