Компьютерный корпус Akasa Galileo ST предназначен для системы на плате типоразмера mini-STX с пассивно охлаждаемым процессором

Ассортимент Akasa пополнил показанный на иллюстрациях алюминиевый корпус Galileo ST.
Он рассчитан на плату типоразмера mini-STX, в которую установлен процессор Intel Core i3-7300T, i3-7100T, i3-6300T, i3-6100T, i3-6100TE, Pentium G4560T, G4500T, G4400T, G4400TE, Celeron G3930T, G3900T или G3900TE. Иначе говоря, процессор в исполнении LGA115x с TDP до 35 Вт. Пассивное охлаждение процессора обеспечивает массивный радиатор, занимающий примерно треть корпуса. От процессора к радиатору тепло передается по двум тепловым трубкам диаметром 6 мм.
В оставшейся части корпуса есть место для системной платы и двух накопителей типоразмера 2,5 мм. Габариты корпуса равны 300,6 x 154 x 58,5 мм.
На задней панели производитель предусмотрел возможность подключения двух антенн WLAN. На переднюю панель вынесены разъемы USB-A и USB-C, а также разъемы для наушников и микрофона.