Упоминание смартфона Google Pixel XL 2 Muskie снова появилось в Сети

В июне этого года различные источники сообщили о том, что Google отменила проект смартфона Pixel XL 2 Muskie, сосредоточившись только на моделях Walleye и Taimen.

Теперь же упоминание Muskie снова появилось в Android Open Source Project (AOSP) вместе с некоторыми подробностями о характеристиках устройства.

Производителем смартфона значится компания Google, купившая не так давно часть HTC, которая занималась смартфонами. Реальным производителем смартфона является HTC. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3830 мА•ч, тогда как Pixel 2 XL получил аккумулятор емкостью 3520 мА•ч.

Диагональ дисплея не сообщается, но указано, что плотность пикселей составляет 560 dpi, то есть экран у этой модели должен быть таким же, как у Pixel 2 XL.

Действительно ли Muskie все еще находится в разработке, может ли он выйти в промежутке времени между Pixel 2 и Pixel 3, станет ли он самым производительным смартфоном программы Android One? На эти и другие вопросы нам еще предстоит получить ответы.