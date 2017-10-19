Alphabet инвестирует в Lyft 1 млрд долларов

Месяц назад появилась информация о том, что холдинг Alphabet может инвестировать в компанию Lyft около 1 млрд долларов. Это при том, что Alphabet является акционером Uber — компании, напрямую конкурирующей с Lyft.

И вот сегодня Lyft официально подтвердила, что фонд CapitalG, принадлежащий Alphabet, инвестировал в компанию 1 млрд долларов. Благодаря этому стоимость Lyft теперь составляет около 11 млрд долларов. Также можно отметить, что в рамках этого процесса представитель фонда Дэвид Лауи (David Lawee) вошёл в состав совета директоров Lyft.

Интерес Alphabet к Uber и Lyft объяснить весьма просто, ведь у холдинга есть компания Waymo, занимающаяся технологиями беспилотных авто. А Uber и Lyft явно будут в числе первых по темпам внедрения в свой бизнес самоуправляемых машин.