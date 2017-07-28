Видеоролик запечатлел сценарии использования второго дисплея смартфона Meizi Pro 7

Новинка выйдет 5 августа по цене 430 долларов за базовую версию и 530 долларов за Pro 7 Plus.

Вопрос в том, приживется ли данное нововведение и будет ли Meizu развивать эту концепцию в своих новых аппаратах.

Напомним, дополнительный дисплей диагональю 2 дюйма выполнен по технологии AMOLED. Он может использоваться для контроля уведомлений, управления музыкальным проигрывателем, просмотра прогноза погоды, а также для создания качественных сэлфи на основную сдвоенную камеру.

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