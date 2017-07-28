Новым лидером полупроводникового рынка, на котором 24 года доминировала Intel, стала компания Samsung

В начале мая появились первые предположения о то, что компания Intel может уступить лидерство на полупроводниковом рынке, которое она удерживала последние 24 года.

Вчера был опубликован отчет компании Samsung, доход которой вырос на 9,5 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов. Операционная прибыль увеличилась на 5,3 млн долларов, составив 12,6 млрд долларов.

С другой стороны, компания Intel за тот же период отчиталась о получении дохода и операционной прибыли в размере 14,8 млрд и 3,8 млрд долларов соответственно.

Аналитики отмечают, что Samsung помогает большой спрос на оперативную и флэш-память, а также твердотельные накопители. Предположительно, соответствующее подразделение Samsung продолжит свой рост из-за стабильного спроса на эти комплектующие со стороны производителей мобильных устройств и серверов.

Операционная прибыль Samsung в третьем квартале должна составить около 8,5 млрд долларов, по оценке Dongbu Securities.