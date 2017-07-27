Опубликован отчет Samsung за второй квартал 2017 года

Компания Samsung отчиталась за минувший квартал.
Отчетный период принес южнокорейскому производителю доход 54,7 млрд долларов, что на 9,5 млрд долларов превышает прошлогодний показатель. Операционная прибыль составила 12,6 млрд долларов. Это на 5,3 млрд долларов больше, чем во втором квартале 2016 года.
Составители отчета отмечают, что улучшение показателей обеспечено работой подразделения, выпускающего электронные компоненты, в частности, микросхемы памяти. Кроме того, рост связан с успехами на рынках БИС и панелей — как AMOLED, так и жидкокристаллических. Немаловажно, что мобильное подразделение тоже показало рост прибыли, связанный с высоким спросом на смартфоны Galaxy S8 и S8+.
Производитель надеется на рост и в текущем квартале, поскольку должна сохраниться благоприятная ситуация на рынке памяти и увеличиться спрос на гибкие панели AMOLED.