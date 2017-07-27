Смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus оценены в 430 и 530 долларов

Компания Meizu представила смартфоны Pro 7 и Pro 7 Plus, которые ощутимо отличаются не только от прочих аппаратов компании, но и от всех существующих на рынке моделей.

Как мы уже давно знаем, это обусловлено наличием у обеих новинок дополнительных дисплеев с тыльной стороны. Смартфоны мало отличаются друг от друга, если не считать размеров.

Meizu Pro 7 оснащён экраном AMOLED диагональю 5,2 дюйма разрешением Full HD. В его основе лежит SoC MediaTek Helio P25. Оперативной памяти (LPDDR4X) в этом смартфоне 4 ГБ, а флэш-памяти (eMMC 5.1) — 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 3000 мА•ч.

Pro 7 Plus получил дисплей AMOLED диагональю уже 5,7 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей. Его сердцем служит новенькая SoC Helio X30. Объём ОЗУ равен 6 ГБ, а флэш-памяти (UFS 2.1) может быть 64 либо 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора больше — 3500 мА•ч.

Оба аппарата оснастили сдвоенной основной камерой, каждый модуль которой имеет разрешение 12 Мп, но один из них монохромный. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Также новинки получили порты USB-C и ЦАП Cirrus Logic CS43130. Дополнительные экраны выполнены по технологии AMOLED и имеют диагональ 2 дюйма.

Младшая модель доступна в чёрном, золотом и красном цветах, а старшая — в чёрном, матовом чёрном, золотом и серебристом. В продаже новинки появятся 5 августа по цене 430 долларов за Pro 7 и 530 долларов за Pro 7 Plus.