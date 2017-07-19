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Названа базовая частота 12-ядерного процессора Intel Core i9-7920X

Компания Intel добавила в прайс-лист процессор Core i9-7920X стоимостью $1189, указав ранее неизвестную подробность — базовую частоту единственного 12-ядерника в линейке Core X.

Базовая частота процессора Intel Core i9-7920X будет равна 2,9 ГГц. Указанное значение на 400 МГц меньше базовой частоты 10-ядерной модели Core i9-7900X и на 600 МГц меньше базовой частоты 12-ядерного процессора AMD Threadripper 1920X.

Процессор Intel Core i9-7920X стоит $1189

В момент анонса была названа повышенная частота Turbo Clock 3.0, равная 4,5 ГГц, и объем кэш-памяти второго и третьего уровня, равный 12 и 16,5 МБ соответственно. Кроме того, известно, что процессор наделен 44 линиями PCIe и четырехканальным контроллером DDR4-2666, а его TDP составляет 140 Вт.

Источник: Videocardz
18:05 19.07.2017
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