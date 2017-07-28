Материнская плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3

Мы уже рассмотрели несколько материнских плат компании Gigabyte на чипсете Intel Z270 — правда, раньше речь шла об игровых платах, выпускаемых под брендом Aorus. В этой статье мы познакомимся c формально игровой платой Gigabyte GA-Z270-Gaming K3. Комплектация и упаковка Плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 поставляется в небольшой по размерам коробке, на которой красноречиво расписаны все ее достоинства. Комплект поставки довольно скудный, он включает 4 SATA-кабеля (все разъемы с защелками, 2 кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка для задней панели платы и стандартный G-коннектор для облегчения подключения проводов от передней панели корпуса. Все очень скромно. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Killer E2500 Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

2 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

3 × PCI Express 2.0 x1

1 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с

2 × SATA Express USB-порты 8 × USB 3.0

2 × USB 3.1 (Type-A, Type-C)

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI 1.4

1 × DVI-D

1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

6 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × SATA Express

1 × M.2

5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0 Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1716269828 Розничные предложения L-1716269828-10 Форм-фактор Плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151. Память Для установки модулей памяти на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 предусмотрено четыре DIMM-слота. Согласно спецификации, плата поддерживает небуферизованную (Un-buffered) память DDR4, причем как с EСС, так и без. Правда, при использовании ECC-модулей они работают в режиме non-ECC. Максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения, разъем M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, три слота PCI Express 3.0 x1 и разъем M.2. Первый слот (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализован на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0. Еще два слота с форм-фактором PCI Express x16 всегда работают на скорости x4. По сути, это два слота PCI Express 3.0 x4, но в форм-факторе PCI Express x16. Реализованы эти слоты на базе чипсетных линий PCIe 3.0. Отметим, что плата поддерживает только технологию AMD CrossFireX. Три слота PCI Express 3.0 x1 также реализованы через чипсет Intel Z270. Разъем M.2 предназначен для установки SSD-накопителей. Разъем реализован через чипсет и поддерживает накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DVI-D и HDMI 1.4. SATA-порты и разъемы SATA Express Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено 6 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема SATA Express, которые реализованы на 4 из 6 портов SATA 6 Гбит/с . 6 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема SATA Express реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. В каждом из разъемов SATA Express кроме 2 портов SATA задействуется также 2 линии PCIe. Разъемы SATA Express расположены горизонтально. 2 отельных порта SATA расположены вертикально. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено 8 портов USB 3.0, 6 портов USB 2.0 и 2 порта USB 3.1. Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсет Intel Z270. 2 порта USB 2.0 и 4 порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще 4 портов USB 2.0 и 4 портов USB 3.0 на плате имеется 2 разъема портов USB 2.0 и 2 разъема портов USB 3.0 (по 2 порта на разъем). 2 порта USB 3.1 реализованы на базе контроллера ASMedia ASM2142, который подключается к чипсету по 2 линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а другой — разъем Type-C. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Killer E2500. Как это работает Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксировано, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3. На плате имеется два слота PCI Express 3.0 x4 и три слота PCI Express 3.0 x1, что требует в совокупности 11 портов PCIe 3.0. Добавим к этому разъем M.2, сетевой контроллер и контроллер ASMedia ASM2142 и два разъема SATA Express. Это еще 11 портов PCIe 3.0. В совокупности получаем, что требуется 22 порта PCIe 3.0, то есть меньше, чем может предоставить чипсет. Но нужно учесть, что в чипсете используются еще восемь портов USB 3.0 и шесть портов SATA. Соответственно, общее количество HSIO-портов получается равным 36, то есть портов HSIO явно не хватает. И это мы еще не учли, что разъем M.2 требует одного порта SATA 6 Гбит/с. Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись. Прежде всего, отметим, что для каждого разъема SATA Express требуется только два HSIO-порта, поскольку разъем может этот разъем может работать либо в SATA-режиме (задействуется два SATA-порта), либо в PCIe-режиме (задействуется два PCIe-порта). Таким образом, мы получаем экономию четырех HSIO-портов. Кроме того, в руководстве пользователя отмечается, что разъем M.2 разделяется с портом SATA#0. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 будет недоступен. Если же используется порт SATA#0, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe. Причем порт SATA#0 входит в состав одного из разъемов SATA Express. С учетом указанных разделений количества чипсетных HSIO-портов все равно не достаточно. Не хватает двух HSIO-портов и что-то еще должно разделяться, о чем в документации пользователя не говорится. То есть не может это работать так, как это описывается в руководстве пользователя. Возможные варианты тут такие. Либо один из слотов PCI Express 3.0 x4 разделяется в двумя слотами PCI Express 3.0 x1 так, что на слот слотов PCI Express 3.0 x4 и два слота PCI Express 3.0 x1 в совокупности приходится только четыре чипсетных порта PCIe 3.0 (это как раз высвобождает еще два порта), либо разъем M.2 не просто разделяется с портом SATA#0 по линии SATA, но полностью разделяется с разъемом SATA Express на основе портов SATA#0 и SATA#1. Мы запросили дополнительную техническую информацию по плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 в представительстве компании Gigabyte и выяснили, что, как мы и предполагали, один из слотов PCI Express 3.0 x4 разделяется в двумя слотами PCI Express 3.0 x1. Блок-схема платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 с нумерацией HSIO-портов чипсета показана на рисунке. Для полноты картины представим также таблицу распределения HSIO-портов чипсета Intel Z270 на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3. В данной таблице IO — HSIO-порт, P — PCIe-порт, S — SATA-порт и U3 — порт USB 3.0. Дополнительные особенности Дополнительных особенностей на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 минимальное количество. Тут нет, как на топовых моделях, индикатора POST-кодов, кнопок включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS. Частично индикатор POST-кодов заменяют четыре светодиода, сигнализирующие о проблемах с процессором, оперативной памятью, видеокартой или подключенными к плате накопителями при старте системы. Нет тут и стандартных для игровых плат Gigabyte кнопок Eco и OC. Впрочем, можно долго перечислять, чего тут нет. Куда проще перечислить то, что имеется. На плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 не обошлось без реализации подсветки, но в данном случае речь идет о простейшем ее варианте: на переднем краю платы с обратной стороны расположены в ряд 16 красных светодиодов. Кроме того, с обратной стороны платы подсвечивается зона аудиотракта, а еще три красных светодиода установлены вдоль первого слота PCI Express 3.0 x16. Единственная возможность управления подсветкой заключается в том, что можно выбирать схему свечения. Специального и очень популярного разъема для подключения светодиодной ленты на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 нет. Еще одна особенность платы — это наличие металлического кожуха на процессорном слоте PCI Express x16. Пожалуй, главная особенность Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 заключается в реализации технологии USB 3.0 DAC-UP 2. Смысл этой технологии в том, что на задней панели платы имеется два выделенных порта USB 3.0 (они маркируются желтым цветом), для которых можно немного повышать выходное напряжение. В настройках UEFI BIOS имеется возможность увеличить выходное напряжение (задать компенсационное увеличение) на 0,1, 0,2 и 0,3 В. В рекламных материалах компании утверждается, что технология USB 3.0 DAC-UP 2 позволяет повысить стабильность напряжения на портах USB и улучшает передачу сигнала по USB-кабелю. Те же рекламные материалы Gigabyte сообщают, что нужно это для компенсации падения напряжения, которое возникает по мере увеличения длины USB-кабеля. Приводится даже график зависимости падения напряжения от длины USB-кабеля для обычных USB-портов и для портов с технологией USB 3.0 DAC-UP 2. Мы протестировали технологию USB 3.0 DAC-UP 2 и подтвердили, что речь идет просто о повышении выходного напряжения питания на 0,1, 0,2 или 0,3 В. В частности, в режиме Normal при отсутствии внешней нагрузки (или при бесконечно большой нагрузке) напряжение питания на выходе специального USB-порта составляет 5,02 В. При задании компенсационного напряжения +0,1 В напряжение питания на выходе USB-порта составляет 5,1 В, при компенсационном напряжении +0,2 В увеличивается до 5,22 В, а при компенсационном напряжении +0,3 В — до 5,31 В. В то же время, у обычного порта USB 3.0 на задней панели платы напряжение питания на выходе в отсутствие нагрузки составляет 5,07 В. Кроме того, мы измерили напряжение на выходе обычного USB-порта и USB-порта с технологией USB 3.0 DAC-UP 2 для трех нагрузок: 3,3 Ом, 5 Ом и 10 Ом. Результаты тестирования представлены на графике. Остается лишь понять, нужна ли технология USB 3.0 DAC-UP 2 в реальности и какой должна быть длина USB-кабеля, чтобы в этой технологии был смысл. Система питания Как и большинство плат, модель Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 7-канальным и управляется 7-фазным (4+3) PWM-контроллером Intersil ISL95866. В контроллер встроено три MOSFET-драйвера, а еще четыре драйвера находятся на плате. Система охлаждения Система охлаждения платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для кулера процессора, а еще три — для дополнительных корпусных вентиляторов. Дополнительный разъем для кулера процессора может использоваться для подключения помпы водяного охлаждения. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 основана на кодеке Realtek ALC1220. Никаких отдельных заменяемых операционных усилителей тут нет. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено шесть аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 получил оценку "Очень хорошо". Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −84,9 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 85,0 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0039 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −78,4 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,014 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −75,1 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,013 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо UEFI BIOS Интерфейс UEFI BIOS Setup у Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 практически не отличается от того, что мы видели, скажем, у платы Aorus GA-Z270X-Gaming 9. Отличия совершенно незначительные: например, добавлена реализация настройки технологии USB 3.0 DAC-UP 2, упрощена настройки подсветки и пр. В плане возможностей для разгона платы абсолютно идентичны. Выводы Средняя стоимость платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 составляет 10-11 тысяч рублей. Для платы на чипсете Intel Z270 это вроде бы немного. Можно даже сказать, что это недорогая плата в сегменте решений на чипсете Intel Z270. Однако есть некоторые особенности, которые отличают Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 от большинства других моделей на чипсете Intel Z270. Во-первых, на этой плате только один слот PCI Express 3.0 x16, реализованный на базе процессорных линий PCIe 3.0, что нетипично (обычно есть два слота с режимами работы x16/— и x8/x8). Это не позволяет объединять видеокарты по технологии Nvidia SLI, а использование режима объединения AMD CrossFire с учетом того, что второй слот с форм-фактором PCI Express x16 является слотом PCI Express 3.0 x4 — не самый лучший вариант. Во-вторых, нужно учитывать, что на плате только один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4, SATA), тогда как обычно на платах с чипсетом Intel Z270 установлено по два таких разъема. Но зато здесь есть есть два разъема SATA Express, которые никто, кроме компании Gigabyte, уже не устанавливает на платы по причине их невостребованности. В остальном плата довольно типичная и простая. К индивидуальным особенности Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 стоит отнести реализацию технологии USB 3.0 DAC-UP 2 (технология компенсации падения напряжения на портах USB), но насколько эта технология актуальна — большой вопрос. В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3: Наш видеообзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 можно также посмотреть на iXBT.Video

Плата предоставлена на тестирование производителем

Виджет от SocialMart



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