  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 января 2012

    CES 2012: Lenovo показала в Лас-Вегасе планшет IdeaTab K2 на платформе NVIDIA Tegra 3: Изделие управляется ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich

    22:2315

    Игровые мыши Elecom позволяют настраивать разрешение по двум осям независимо: Выбранные значения отображаются на двух отдельных индикаторах

    20:459

    CES 2012: HP официально представила ультрабук ENVY 14 Spectre с поддержкой NFC: Заявленное время автономной работы устройства составляет девять часов

    20:4415

    Компактные камеры Panasonic LUMIX SZ7 и SZ1 оснащены объективами LEICA DC VARIO-ELMAR: Объектив характеризуется 10-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 25-250 мм

    20:204

    Каталог ZOTAC пополнили три модели мини-ПК ZBOX второго поколения: Новые модели ID81, ID80 и AD04 основаны на трех разных процессорах

    19:358

    В 2011 году изобретатели IBM получили свыше 6000 патентов: IBM бьет рекорд по количеству патентов США и занимает первую позицию рейтингового списка 19-й год подряд

    18:3020

    Вслед за Crucial, Memoright тоже выпускает SSD толщиной 7 мм: Тонкие накопители востребованы в связи с растущими требованиями мобильности

    18:213

    Scythe оценила крепления для LGA 2011 в 2,95 евро: Продажи набора Scythe Screw Kit for Intel LGA 2011 уже начались

    17:245

    Камера Kodak PlayFull Dual Camera одним нажатием кнопки позволяет опубликовать отснятые материалы в социальных сетях: В продаже камера Kodak PlayFull Dual Camera должна появиться в феврале, а стоить будет $200

    17:097

    Игровой ноутбук Toshiba Qosmio F755 3D показывает объемное изображение, видимое без очков: Технология Face Tracking помогает расширить зону, в которой наблюдается стереоскопический эффект

    16:5414

    CES 2012: Lenovo анонсировала моноблочный ПК IdeaCentre A720 с 27-дюймовым экраном: Новинка поступит в продажу в первой половине года по цене $1300

    16:4913

    CES 2012: Qualcomm сотрудничает с Microsoft, чтобы обеспечить работу Windows 8 на процессорах Snapdragon S4 с поддержкой LTE : На CES 2012 прошла первая демонстрация работы LTE на процессоре Snapdragon S4 с Windows 8

    16:321

    CES 2012: подробности о платформе Intel Medfield и первом смартфоне на ней: Почему представители Intel скрывают точные показатели времени автономной работы устройств на платформе Intel Medfield ?

    15:146

    CES 2012: Lenovo комплектует планшет IdeaTab S2 под управлением Android 4.0 стыковочной станцией c клавиатурой: Устройство комплектуется двухъядерным процессором частотой 1,5 ГГц

    15:095

    Corsair выпустила систему для мониторинга и управления охлаждением и подсветкой ПК: Модульная конструкция Corsair Link позволяет впоследствии расширить возможности системы

    14:503

    SugarSync 3.4 для Android синхронизирует видеофайлы: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    14:34

    CES 2012: FXI показала Cotton Candy с ОС Ubuntu и Android 4.0: Миниатюрный компьютер напрямую связывает дисплеи, периферийные устройства и «облако»

    14:255

    AMD на CES 2012: APU Trinity, мобильные GPU 7000M, Android на платформе x86 и Lightning Bolt: AMD показана на CES 2012 APU Trinity, GPU 7000M, планшет MSI на платформе AMD с ОС Android 4.0 и интерфейс Lightning Bolt

    13:5512

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.4: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    13:50

    Кулер Arctic Alpine 64 PLUS предназначен специально для процессоров AMD: Модель состоит из алюминиевого радиатора и 92-мм вентилятора на гидродинамическом подшипнике

    13:443

    CES 2012: Lenovo представила IdeaPad YOGA — гибрид ультрабука и планшета под управлением Windows 8: Компания планирует оснащать ноутбук процессорами Ivy Bridge

    13:1717

    Kaspersky TDSSKiller v.2.7.0.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    13:15

    Dell называет XPS 13 самым компактным ультрабуком в мире: Особенностью модели является лёгкий и прохладный на ощупь корпус и тонкая рамка вокруг экрана

    13:109

    Fusion v.2.1.3 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    12:40

    CES 2012: представлена платформа Intel Medfield и смартфоны на ней: Первым представителем Intel Medfield стала модель Atom Z2460

    12:1713

    FastPictureViewer Pro v.1.7 Build 230 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    12:05

    Kodak подает в суд на Apple и HTC : Kodak обвиняет Apple в нарушении четырех патентов в области цифровой фотографии, HTC — пяти

    11:4023

    Iobit Game Booster v.3.2 Final - программа настройки операционных систем Windows: Программа настройки операционных систем Windows

    11:30

    Comodo AntiVirus v.5.9.2 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    10:55

    System Explorer v.3.7.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    10:20

    Накопитель Lexar JumpDrive Triton в 20 быстрее «стандартного» флэш-накопителя: Высокоскоростная модель Lexar JumpDrive Triton оснащена интерфейсом USB 3.0

    10:0021

    n-Track Studio v.6.1.2 Build 2871 Final - программа для редактирования музыкальных файлов с большим количеством возможностей: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    09:45

    Accord CD Ripper v.6.8.9 - бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    09:10

    CES 2012: Razer пробует свои силы в создании игрового планшета : Проект Fiona — уникальный игровой планшет

    09:0017

    Гарнитура SteelSeries Siberia v2 Frost Blue наделена голубой подсветкой: Подсветка гарнитуры имеет пять режимов, в том числе активный режим

    08:453

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.01.11) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    08:35

    Мышь Razer Naga Hex разработана для любителей многопользовательских онлайн-баталий: Новая модификация мыши Naga получила шесть механических кнопок под большим пальцем

    08:3010

    Orico выпустила три варианта алюминиевых игровых поверхностей серии AMP: Размеры «ковриков» равны 295 х 240 мм

    08:157

    «Лаборатория Касперского»: Duqu и Stuxnet как часть большого плана: Очередные подробности исследования вредоносных программ Duqu и Stuxnet

    08:00

    CES 2012: Corsair оценила корпус Carbide Series 300R в $90: Корпус Corsair Carbide Series 300R рассчитан на платы типоразмера ATX и mATX

    08:001

    Модули памяти Kingston HyperX Red Limited Edition оснащены ярко-красными радиаторами: Кроме того, компания выпустила в новом исполнении экономичные модули памяти LoVo

    07:501

    CES 2012: ассортимент SteelSeries пополнили игровые мыши Kana, Kinzu V2 Pro Edition и Kinzu V2 : Игровые мыши SteelSeries Kana, Kinzu V2 Pro Edition и Kinzu V2 стоят $50, $45 и $40 соответственно

    01:282

    CES 2012: Corsair относит компьютерный корпус Obsidian Series 550D к премиум-классу: Цена корпуса Corsair Obsidian Series 550D — $160

    00:4513

    Домашнее сетевое хранилище Western Digital My Book Live Duo позволяет организовать массив RAID 1: Появление второго HDD расширило возможности и емкость новинки

    00:058

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018