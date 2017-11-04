Следом за Umidigi клон iPhone X представила компания Ulefone

После выхода на рынок смартфона Samsung Galaxy S8 многие китайские компании выпустили свои смартфоны, которые в плане дизайна лицевой панели полностью или частично копировали флагман южнокорейского гиганта. Логично ожидать повторение истории и c iPhone X.

На днях мы писали о смартфоне Umidigi Z2, который получил аккумулятор емкостью 7000 мА•ч, оптический дактилоскопический датчик и дизайн в стиле iPhone X.

Следующим китайским производителем, скопировавшим флагман Apple, оказалась компания Ulefone. В верхней части заимствование является практически полным, под экраном мы видим увеличенную рамку.

Смартфон Ulefone получит систему распознавания лиц пользователей, которая заменит дактилоскопический датчик. Основная камера будет сдвоенной.

Остальные характеристики устройства пока держатся в секрете.