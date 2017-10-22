Камера Detu F4 Plus снимает сферические панорамы с разрешением 8К

Показанное на иллюстрации устройство появилось в ассортименте компании Detu. Оно называется F4 Plus и представляет собой панорамную камеру с углом обзора 360°. Камера предназначена съемки материалов для приложений виртуальной реальности. Она позволяет делать фотоснимки, снимать видео и вести потоковую трансляцию с разрешением 8K (7680 x 3840 пикселей). Кадровая частота равна 30 к/с.

Конструкция Detu F4 Plus включает четыре датчика Sony IMX117 формата 1/2,3 дюйма разрешением 12 Мп. Каждый из них работает в паре с объективом «рыбий глаз» с углом обзора 200°. Для вещания можно использовать Ethernet или беспроводное подключение Wi-Fi в диапазоне 2,4 или 5,0 ГГц. Видео сжимается по стандарту H.264. Формат файлов видеозаписи — MP4, фотоснимков — HPG. В качестве сменных носителей используются четыре карточки microSD объемом до 128 ГБ каждая.

Объединение изображений с четырех камер выполняет ПО DetuStitch, по словам производителя, хорошо справляющееся даже с очень динамичными сценами. Камера оснащена двумя микрофонами.

Сменный аккумулятор емкостью 4800 мА∙ч обеспечивает работу камеры без подзарядки в течение двух часов. Заряжается он за три часа. Комплектное зарядное устройство способно заряжать два аккумулятора сразу. Для управления камерой используется мобильное приложение для iOS и Android.

Камера F4 Plus позиционируется как профессиональное решение и стоит $2599.