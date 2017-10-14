Dell создаёт подразделение Internet of Things и выделяет на него 1 млрд долларов

Компания Dell Technologies объявила о создании подразделения Internet of Things, которое будет заниматься соответствующим направлением.

Один из крупнейших производителей ПК в мире планирует выделить 1 млрд долларов на исследования и разработки в этой отрасли в течение следующих трёх лет. Возглавит подразделение Рэй О’Фарелл (Ray O’Farrell), который является главным техническим специалистом VMware.

Особых подробностей источник не приводит, но известно, что среди прочих Dell работает над проектом Nautilus, который представляет собой специальное ПО, позволяющее быстро обрабатывать данные, поступающие с различных устройств.

Также можно отметить, что направлением интернета вещей многие компании занимаются уже не первый год и странно, что Dell включатся в игру лишь сейчас.