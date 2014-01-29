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    29 января 2014

    Olympus называет M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ самым компактным сменным зум-объективом : Компания Olympus анонсировала продажи объектива M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ системы Micro Four Thirds

    21:2510

    Специальные крепления Sony SPA-TA1 позволят закрепить автономные объективы DSC-QX100 и DSC-QX10 на большинстве моделей планшетов: Крепления Sony SPA-TA1 предназначены для планшетов

    21:197

    Специалистами Murata создан миниатюрный датчик давления емкостного типа, изготавливаемый по технологии MEMS: Размеры датчика давления, который создали специалисты Murata, равны 2,3 x 2,6 х 0,95 мм

    21:008

    Представлен объектив M.Zuiko Digital 25mm F1.8 системы Micro Four Thirds: Компания Olympus анонсировала продажи объектива M.Zuiko Digital 25mm F1.8 системы Micro Four Thirds

    20:2713

    Планшетный ПК HP 10 Tablet позволяет осуществлять звонки: Планшетный ПК HP 10 Tablet основан на двухъядерной платформе с частотой 1,2 ГГц

    20:179

    Аналитики IHS ожидают, что рынок процессоров для планшетов в этом году вырастет на 23%: Планшеты Apple iPad и Samsung Galaxy продолжают хорошо продаваться

    19:311

    «Умные» часы Asus выйдут во второй половине этого года: «Умные» часы Asus покажут на Computex 2014

    19:2423

    Представлена беззеркальная камера Olympus OM-D E-M10 системы Micro Four Thirds: Предусмотрен выпуск черного и серебристого вариантов камеры Olympus OM-D E-M10

    18:5817

    Смартфон Geeksphone Revolution поступит в продажу с предустановленной ОС Android, предоставляя возможность переключиться на Firefox OS: Смартфон Geeksphone Revolution получит 1 ГБ оперативной памяти

    18:5610

    В конструкцию бюджетного процессорного охладителя Raijintek Rhea входят три U-образные тепловые трубки: Охладитель совместим с процессорами Intel в исполнении LGA 1150, 1155 и 1156

    18:302

    Buffalo наделяет флэш-накопители RUF3-HSL с интерфейсом USB 3.0 средствами аппаратного шифрования данных: Габариты флэш-накопителей Buffalo RUF3-HSL равны 55 x 21 x 9 мм

    16:337

    На сайте iXBT.com скоро будет опубликован обзор и тест восьмиядерного смартфона Thl T100S: Основой смартфона Thl T100S служит однокристальная система MediaTek MT6592

    16:0023

    Слух: в Intel подумывают об отказе от конкуренции с ARM на рынке смартфонов: Если и этот год не принесет успеха, Intel оставит попытки конкурировать с ARM

    14:5831

    В следующем месяце Samsung начнёт массовое производство дисплеев AMOLED для планшетов: Samsung намерена выпустить планшет с дисплем AMOLED диагональю 10,5 дюйма

    14:5143

    Samsung подтверждает планы выпуска дисплеев AMOLED разрешением 2К и 4K для смартфонов: Сроки начала выпуск панелей Samsung со столь впечатляющими параметрами не указаны

    14:2435

    Sony приобретает фабрику Renesas Electronics: Sony планирует выпускать на бывшей фабрике Renesas датчики изображения

    14:111

    Olympus Stylus Tough TG-850 iHS — защищенная компактная фотокамера с поворотным экраном: Olympus Stylus Tough TG-850 iHS оценена в $250 в США

    13:156

    Qualcomm могут оштрафовать в Китае более чем на 1 млрд долларов: Деятельностью Qualcomm заинтересовались китайские регуляторы

    12:5414

    LG G Pro 2 позирует на фото: LG G Pro 2 будет похож на LG G2

    12:1110

    Начались поставки карт расширения Asus ThunderboltEX II с поддержкой Thunderbolt 20 Гбит/с: Серия включает модель ThunderboltEX II с одним портом и модель с двумя портами ThunderboltEX II Dual

    12:1012

    Каталог Samsung пополнился смартфоном Galaxy Grand Neo: Samsung Galaxy Grand Neo получил дисплей TN диагональю 5,01 дюйма и четырехъядерный процессор

    11:405

    Число пользователей Opera Mobile Store превысило 100 миллионов человек: Количество пользователей Opera Mobile Store выросло за прошедший год на 172%

    11:39

    SPAMfighter v.7.6.90 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    11:30

    AMD выпускает первый серверный процессор на архитектуре ARM и соответствующую платформу для разработчиков: В конфигурацию процессоров AMD Opteron A1100 входит 4 или 8 ядер ARM Cortex-A57

    11:2541

    SpeedUpMyPC v.6.0.1.0 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    10:551

    CloneSpy v.3.1 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    10:20

    Pidgin v.2.10.8 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    09:454

    Camtasia Studio v.8.3.0 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    09:10

    Сформирована группа, которая займется продвижением технологии NVDIMM: В группу NVDIMM SIG вошли Intel, Microsoft и еще 10 компанией

    09:004

    StaffCop Standard 5.6 – новая версия защитного продукта с расширенной функциональностью : «Атом Безопасность» объявляет о выходе программы для контроля сотрудников, слежения за компьютерами и обеспечения информационной безопасности

    08:35

    Представлена многоканальная гарнитура X2 Saturn: Рекомендованная цена гарнитуры X2 Saturn примерно равна 60 евро

    08:00

    Zoner Photo Studio 16 — универсальная фотолаборатория для обработки и цифровых фотографий: Универсальная фотолаборатория для обработки и цифровых фотографий

    08:00

    SmartMetric предлагает карту для расчетов в Bitcoin и используемую в ней сверхмалую операционную систему для нанокомпьютеров: Нанокомпьютер, встроенный в карту SmartMetric Biometric Bitcoin Card, включает процессор ARM9

    07:0020

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