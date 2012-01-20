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    20 января 2012

    Глава Acer полагает, что ультрабуки составят от четверти до трети объемов поставок ноутбуков в 2012 году: Acer делает ставку на свой новый ультрабук Aspire S5

    23:109

    Renesas выбирает технологию TSV для однокристальных систем с поддержкой Wide I/O DRAM: Серийный выпуск однокристальных систем для мобильных устройств поддержкой Wide I/O DRAM в Renesas рассчитывают начать в 2013 году

    22:37

    В Японии созданы серебряные чернила для печати проводников на гибких поверхностях: Серебряные чернила дают возможность формировать проводящие дорожки без нагрева

    22:0811

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 680 может выйти в феврале?: Флагману линейки NVIDIA GeForce предстоит оспорить лидерство модели Radeon HD 7970

    21:4528

    Документ для разработчиков дает представление о процессорах AMD Vishera, Terramar и Sepang: Процессоры на ядре Piledriver будут иметь четырехканальный контроллер DDR3

    21:053

    Spire анонсирует серию блоков питания BlackDragon: В серию Spire BlackDragon вошли блоки питания мощностью от 400 до 600 Вт

    20:242

    TI включает в семейство SimpleLink Wi-Fi «самодостаточный беспроводной процессор» CC3000 : Выпуском SimpleLink Wi-Fi CC3000 компания TI приближает время «интернета вещей»

    20:084

    Основой тонкого клиента Devon IT TC5V послужила платформа VIA: Тонкий клиент Devon IT TC5V поддерживает одновременное подключение двух мониторов

    17:541

    Samsung продала в Южной Корее 5 миллионов смартфонов Galaxy S II: Компания достигла этого всего за 9 месяцев

    16:5129

    Для Intel прошлый год стал рекордным — получено 54 млрд. долларов дохода: За год доход Intel вырос на 24%

    16:189

    Названы частоты и цена AMD Radeon HD 7950: На каких частотах будут работать компоненты референсного образца 3D-карты AMD Radeon HD 7950?

    15:1014

    XMedia Recode v.3.0.7.0 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    15:00

    Закрыт один из крупнейших файловых обменников Megaupload: Создателей сайта Megaupload.com арестовали в Новой Зеландии по просьбе американских властей. Сам сайт, хостинг которого располагался в США, одновременно с этим был закрыт

    14:597

    Объем заказов на выпуск Kindle Fire за квартал упал вдвое: Чем объясняется сокращение объема заказов на выпуск Kindle Fire с 6 до 3 млн. штук?

    14:377

    Производством планшетов Toshiba и Lenovo под управлением Windows 8 на платформе ARM займется Quanta Computer: Изделия поступят в продажу в первом квартале 2013 года

    14:29

    Ультрабуки Acer, ASUS и Lenovo с интерфейсом Thunderbolt появятся в следующем квартале: Пока интерфейс Thunderbolt останется привилегией моделей верхнего сегмента

    14:053

    novaPDF v.7.5 Build 377 - программа для создания файлов в формате PDF: Программа для создания файлов в формате PDF

    13:50

    Sanwa скрестила мини-клавиатуру с джойстиком: Новинка наделена дюжиной мультимедийных клавиш, аналоговым стиком и крестовиной

    13:4213

    Фото дня: 3D-карта Sapphire HD 7950: Официальная премьера AMD Radeon HD 7950 ожидается в феврале

    13:386

    Screenshot Captor v.2.105.01 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    13:15

    Специалисты Nissan создали чехол для iPhone, на котором «заживают» царапины: Уже выпущена пробная партия чехлов

    13:0820

    Корпус BitFenix Shinobi XL способен вместить системную плату типоразмера XL-ATX: Передняя и верхняя панели отделаны матовым износостойким покрытием SofTouch

    12:553

    BitTorrent v.7.6 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    12:40

    В Сети появились цены и график выходов смартфонов Sony в текущем году: Стоимость моделей варьируется от 146 до 562 евро

    12:395

    Ashampoo Burning Studio v.11.0.4 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    12:05

    Набор Zalman ZM-OC2011 позволяет использовать водоблоки WB5 и WB5 Plus совместно с процессорами в исполнении LGA 2011: Zalman оценивает совместимость водоблоков WB5 и WB5 Plus с LGA 2011 в $19

    12:014

    Apple iTunes v.10.5.3 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    11:304

    D3DGear v.4.13 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    10:55

    Intel предлагает «страховку» от выхода процессора из строя в случае разгона: Сертификат Performance Tuning Protection Plan дает право на обмен процессора Intel серии K

    10:2724

    По результатам исследования Adobe, покупателями №1 в интернете являются именно владельцы планшетов : Исследование Adobe показало, что владельцы планшетных устройств в среднем тратят на 21% больше средств при интернет-покупке, нежели другие потребители

    10:202

    TMeter 12 - новые возможности мониторинга вашей сети: Вышла новая версия программы TMeter 12.0 для Microsoft Windows

    09:45

    Белые списки в StaffCop 5.0 - доступ сотрудников только к определенным сайтам и программам: AtomPark Software объявляет о выходе новой версии StaffCop 5.0

    09:10

    iSpring представляет iSpring Suite 6.0 - расширенный набор инструментов для создания электронных курсов: iSpring Solutions выпустила iSpring Suite 6.0 - расширенный набор инструментов для создания электронных курсов

    08:35

    Китайский смартфон OPPO Find 3 оснащается CPU частотой 1,5 ГГц и ОС Android 4.0: Первоначально смартфон будет управляться ОС Android 2.3, а в последствии пользователи смогут мигрировать на Android 4.0

    08:3224

    GIGABYTE поднимает частоту GPU карты Radeon HD 7970 до 1 ГГц: Для кулера WindForce 3X это явно не предел

    08:059

    Stylemix Group выпустила развивающее приложение "Кубики" для iPhone и iPad: Новое приложение поможет ребенку развить логическое и ассоциативное мышление

    08:00

    Выпущено приложение Альфа-Банка для Symbian: Приложение позволит владельцам телефонов на ОС Symbian увидеть на карте ближайшие к их местоположению отделения и банкоматы и оценить расстояние до них

    02:32

    Kingston Digital начинает поставки твердотельных накопителей SSDNow V+200: Накопители Kingston SSDNow V+200 предназначены как для корпоративных, так и для частных потребителей

    01:252

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