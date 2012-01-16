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    16 января 2012

    Придержать выпуск первого GPU Kepler компанию NVIDIA заставляет невысокий процент выхода годных кристаллов : AMD Radeon HD 7950 выйдет до конца месяца, NVIDIA GK112 — в конце 2012 года или начале 2013

    21:3323

    Выпущено важное обновление прошивки для SSD Crucial m4, снижающее вероятность BSOD: Теперь эти SSD смогут беспроблемно работать и при наработке свыше 5000 часов

    20:5517

    По следам CES: Lenovo представила ученический нетбук Classmate+: Новинка построена на платформе Intel Cedar Trail и оснащается процессором Atom N2600

    17:593

    По следам CES: TI объединила в платформе для мобильных устройств OMAP 5 и Android 4.0: TI OMAP 5 — первый продукт на рынке, в котором используются ядра Cortex-A15

    16:305

    Ученые IBM создали элемент магнитной памяти из 12 атомов: Новая память обеспечивает, по меньшей мере, в 100 раз более высокую плотность записи, чем современные HDD и SSD

    15:507

    Samsung сделает ноутбуки Series 9 тоньше: Стартовая цена младшей модели составит $1399, старшей — $1499

    15:2856

    Transcend использует в SSD500 память типа SLC NAND: По сравнению с MLC, память SLC характеризуется более чем десятикратной долговечностью ячеек

    15:088

    Buffalo анонсирует карты расширения с портами USB 3.0 на контроллере ASMedia: В предыдущих модулях Buffalo использовала контроллеры Renesas

    14:571

    По следам CES: планшет Panasonic для Skype: Появление таких устройств должно способствовать распространению видеосвязи по сети Интернет

    14:2712

    По следам CES: ASUS показала в Лас-Вегасе неттоп Eee Box EB1031 на платформе Intel Cedar Trail: Устройство оснащается двухъядерным процессором Atom D2700

    13:03

    Глава Cisco попытался заглянуть в будущее : Что нас ждет в ближайшие десять лет?

    12:401

    Reaper v.4.15 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    12:05

    Первый GPU NVIDIA Kepler выйдет не раньше марта: Сроком выхода 28-нанометровых GPU NVIDIA GeForce назван март-апрель

    11:5816

    Каждый двадцатый смартфон, выпущенный в этом году, будет поддерживать LTE: Услугу LTE уже предоставляет около 50 операторов по всему миру

    11:303

    Windows 7 Codec Pack v.3.7.0 - сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов: Сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов

    11:30

    TSR Watermark Image v.2.1.0.2 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    10:55

    По следам CES: TI показала второе поколение решений для беспроводной зарядки батарей мобильных устройств: Системы беспроводной зарядки стали меньше и мощнее

    10:4521

    Autoruns v.11.21 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    10:20

    Imagination Technologies представила G6200 и G6400 — первые GPU PowerVR Series6: Ядра PowerVR Series6 уже доступны для лицензирования

    10:1018

    Diskeeper 2011 v.15.0 Build 966.0 - семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows: Семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows

    09:45

    Dropbox v.1.2.50 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    09:10

    SIV v.4.25 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    08:35

    Microsoft выпустила патч к Windows для процессоров AMD Bulldozer: Патч для процессоров AMD Bulldozer

    08:004

    iiyama ProLite T2451MTS: 24-дюймовый монитор с сенсорной панелью и экономичными режимами работы: Панель TN защищена прочной стеклянной поверхностью

    07:551

    Накопители RunCore Pro V со сниженной высотой корпуса могут использоваться в сверхтонких ноутбуках: Высокая производительность достигается благодаря контроллеру SandForce

    07:35

    Более 450 патентов Nokia достались Sisvel: В списке — более 350 патентов, «необходимых для беспроводных стандартов»

    07:007

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