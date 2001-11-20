  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 ноября 2001

    Dell: ПК с топ-моделями Intel Pentium 4 - вновь в продаже:

    23:08

    Elitegroup - новый лидер рынка материнских плат?:

    22:40

    О том, как поссорились Broadcom и Intel:

    19:41

    VIA P4X266A официально:

    19:34

    Коммутатор от 3com - теперь с 48 портами:

    19:04

    Gold Ultra 2: 24х CD-R диски от Mitsui:

    13:02

    SiS645 плата EP-4SDA от EPoX:

    12:12

    Ждем тарифные планы от сотового оператора "Соник Дуо":

    10:29

    1,05 ГГц Ultrasparc III - в начале 2002:

    10:20

    Видео на 3G телефоны. Пока только в Японии:

    09:41

    Немного о NVIDIA NV25:

    01:29

    Джон Кармак об оптимизации драйверов ATI в Quake3.:

    01:10

    ICQ - для Pocket PC? Да, версия 1.0 Alpha:

    01:07

    2002 - год массового внедрения DVD-R:

    00:15

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018