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    16 ноября 2001

    Модули DDR SDRAM от Samsung прошли сертификацию Intel:

    19:56

    Comdex Fall 2001: Poseidon от 3D Power:

    17:44

    Pioneer на радость ди-джеям...:

    14:43

    Цифровая профессиональная N Digital от Contax:

    14:11

    i845D плата EP-4BDA2+ от EPoX:

    12:16

    Micro-ATX Pentium 4 плата P4T-EM от ASUS:

    11:56

    Comdex Fall 2001: Athlon XP чипсет A3 от ATi:

    11:42

    Intel: самый миниатюрный транзистор:

    10:24

    Ericsson избавляется от подразделения по выпуску кабельных модемов:

    02:48

    Системная плата АХ47 на Р4Х266:

    02:12

    Новые iSCSI адаптеры от Adaptec:

    01:59

    WTO рассмотрит антидемпинговые законы:

    01:52

    SiS645 плата AX45 от AOpen:

    01:38

    NVIDIA nForce: о цене и доступности:

    01:08

    Список SiS645 плат:

    01:00

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