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    9 ноября 2001

    Comdex Fall 2001: SiS645 плата от SOYO:

    20:40

    Недорогая 2,2-мегапиксельная PDR-M25 от Toshiba:

    16:46

    NVIDIA: результаты третьего финансового квартала:

    14:58

    Цифровая беспроводная ручка от Casio:

    12:55

    CD-RW и современность на Тайване:

    12:27

    ATI Radeon 8500/7500 карты от Power Magic:

    12:24

    Seagate: преодолен рубеж плотности записи в 100 Гбит/кв. дюйм:

    10:20

    GSM Association и WAP Forum объединяются:

    09:34

    PCI USB 2.0 контроллер от Freecom:

    09:27

    Radeon 8500/7500 карты от Manli Technology:

    02:27

    DDR решения для платформы Pentium 4 от AOpen:

    01:54

    Собака - друг человека? Не всегда...:

    01:24

    Производители Radeon 8500/7500 карт: новые имена:

    01:11

    Звуковая карта Harmonic Edge PSC602 от Philips:

    00:24

    Ждем процессоров AMD Athlon от сторонних производителей?:

    00:12

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