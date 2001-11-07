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    7 ноября 2001

    ELSA: экономические трудности отразятся на выпуске видеокарт:

    16:49

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    16:22

    Memory Stick для PDA от Handspring?:

    15:54

    MicronPC: первые серийные ПК на nForce:

    15:30

    USB On-The-Go: первые реальные чипы:

    11:32

    ICIS-LOR, TICE, DRAM: статистика:

    10:39

    Дешевеет плазма:

    09:15

    О системах Apple G5:

    09:09

    Закрывается фабрика Matsushita в Великобритании:

    01:59

    Быстрая 128 Мб флэш-память от AMD:

    01:55

    Новые мобильные cdma2000-1x телефоны от Samsung:

    01:51

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