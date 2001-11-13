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    13 ноября 2001

    Duron 1,2 ГГц - на днях?:

    21:18

    3G Lab: персонализация телефонов:

    20:05

    80 Гб внешний FireWire винчестер от Maxtor:

    19:44

    Tandberg: новый автозагрузчик DLT:

    19:29

    Comdex Fall2001: фото Thoroughbred и уточнения планов AMD:

    19:21

    Comdex Fall 2001: новые 15-дюймовые ЖК мониторы от NEC:

    13:53

    Профессиональные карты ATi FIRE GL 8700/8800:

    13:28

    Shuttle AV45GT/R на новом P4X266A:

    12:30

    Спецификации AMD760MPX платы A7M266-D от ASUS:

    12:17

    AMD760MPX плата от Gigabyte:

    11:47

    P4S333: SiS645 плата от ASUS:

    11:22

    Новые чипсеты от ALi:

    10:51

    P4X266 плата Trinity 510 от Tyan:

    10:41

    Comdex Fall 2001: беспроводные устройства:

    08:58

    Comdex Fall 2001: 14 новых участников HyperTransport Consortium:

    08:44

    Охлаждение i845 от Thermaltake:

    08:36

    Кто будет делать SOI для AMD?:

    02:15

    DVD+RW привод и диски от Sony:

    02:07

    MobilePro P300: новый PDA от NEC:

    01:46

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