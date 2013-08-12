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    12 августа 2013

    Nvidia готовит собственный планшет Tegra Tab 7 Premium с семидюймовым экраном: Планшет Nvidia Tegra Tab 7 Premium основан на SoC Tegra 4

    21:2913

    Sony представила ноутбуки VAIO | red edition : Продажи ноутбуков Sony VAIO | red edition начались 8 августа

    20:0524

    Apple вызвала изменения в отрасли контрактного производства полупроводниковой продукции: Продукцию по заказу Apple, которую раньше выпускала компания Samsung, теперь будут выпускать другие производители

    19:2531

    ITC запрещает импорт в США устройств Samsung, в которых нарушены патенты Apple: Запрет ITC на импорт в США устройств Samsung вступит в силу через 60 дней, если президент не наложит вето

    18:45104

    Unigen улучшает твердотельные накопители семейства EnduraCharge с защитой от отключения питания: Основой SSD Unigen Model 2500c служит контроллер LSI SF-2500

    18:11

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3 получит аккумулятор ёмкостью 3450 мА·ч: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 будет оборудован дисплеем диагональю 5,7 дюйма

    17:1945

    Стоимость самого производительного CPU Intel Bay Trail-D составляет почти $100: Процессоры Intel Bay Trail-D всё-таки получат имена Atom

    16:477

    Asus готовит сразу несколько новых устройств с ОС Android: PadFone mini, Memo Fone HD 5 и Memo Pad HD 8: Asus активно расширяет ассортимент планшетов и смартфонов

    15:549

    Появилась информация о возможности выпуска нового смартфона Nexus компанией Motorola: Компания Motorola выпустит новый смартфон Nexus (возможно Nexus 5) в четвёртом квартале этого года

    14:469

    Process Lasso Lite v.6.6 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    13:15

    OSForensics v.2.1.1000 - программа для восстановления данных с ПК: Программа для восстановления данных с ПК

    12:40

    ConvertXToDVD v.5.0.0.74 - программа для конвертации видео-файлов в формат DVD: Программа для конвертации видео-файлов в формат DVD

    12:05

    VidCoder v.1.4.24 - бесплатная программа для обработки видео в Windows 8: Бесплатная программа для обработки видео в Windows 8

    11:30

    Ashampoo Photo Commander v.11.0.4 - пакет для обработки графических материалов: Пакет для обработки графических материалов

    10:55

    Samsung первой начинает серийный выпуск флэш-памяти NAND с объемной компоновкой: Объемная компоновка позволит Samsung преодолеть предел наращивания объема флэш-памяти

    10:3584

    Norton Power Eraser v.4.0.0.25 Beta - бесплатная утилита для удаления вредоносного кода с ПК: Бесплатная утилита для удаления вредоносного кода с ПК

    10:201

    Альфа-Банк представил новую версию приложения мобильного банка: Теперь «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» можно подключить, просто скачав приложение на свой смартфон и введя данные своей банковской карты и последние четыре цифры номера мобильного телефона.

    10:12

    Apple и Samsung приписывают разработку планшетов с экранами размером 12 дюймов и более : Компании Apple и Samsung ищут пути ухода от конкуренции с дешевыми планшетами

    09:5512

    NVIDIA: 5 способов научного применения GPU у себя дома : Игры – это прекрасно! Но это далеко не все, на что способна ваша видеокарта.

    09:454

    Аккорсис выпустила модули "Локализация" и "Живой редактор" для CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом": Аккорсис (Accorsys) объявила о выходе двух новых модулей для CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом": "Локализация" и "Живой редактор"

    09:10

    Специалисты китайской компании New Vision Optoelectronics создали гибкую панель AMOLED размером 4,8 дюйма, которая весит 1 г: В гибкой панели AMOLED, созданной специалистами компании New Vision Optoelectronics, используется технология Ln-IZO

    09:0024

    Банковский троян в процессе атаки использовал сервер правительства: Вредоносная программа похищала данные, используя плагин для Google Chrome

    08:351

    Выход новой модели смартфона Apple iPhone ожидается 10 сентября: Новый смартфон Apple iPhone будет работать под управлением операционной системы iOS 7

    08:3032

    ESET представляет новый ESET NOD32 Mobile Security для смартфонов и планшетов на базе Android: ESET представила новое интеллектуальное решение ESET NOD32 Mobile Security

    08:00

    Foxconn откроет исследовательский центр OLED в Японии, рассчитывая начать выпуск панелей в 2015 году: Foxconn не собирается отдавать рынок OLED южнокорейским конкурентам

    08:002

    Оверклокеры из команды TeamAU установили мировой рекорд, разогнав оперативную память G.Skill TridentX DDR3-3000 до частоты 2202 МГц (DDR3-4400 МГц): Достигнут мировой рекорд значения частоты оперативной памяти для DDR3 SDRAM

    07:407

    Lantronix начинает продажи модулей беспроводной связи xPico Wi-Fi: Миниатюрные модули беспроводной связи Lantronix xPico Wi-Fi предназначены для межмашинного взаимодействия

    07:002

    Компания Asus отказывается от выпуска устройств с ОС Windows RT: Исполнительный директор Asus Джерри Шен (Jerry Shen) заявил, что устройства с ОС Windows RT плохо продаются

    05:5512

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