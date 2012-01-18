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    18 января 2012

    Фото дня: система охлаждения 3D-карты Yeston Radeon HD 7970: Конструкция системы охлаждения 3D-карты Yeston Radeon HD 7970 включает два больших вентилятора

    23:2517

    Планшет LG Optimus Pad LTE представлен официально: Пока планшет LG Optimus Pad LTE доступен только на южнокорейском рынке

    20:1216

    Elpida рассчитывает на союз с Micron: Поможет ли Elpida выжить поддержка со стороны конкурента?

    19:33

    Lenovo оснащает моноблочные ПК IdeaCentre B540 и B340 дискретными GPU NVIDIA GeForce 600 series: Диагональ экрана старшей модели — 23 дюйма, младшей — 21,5 дюйма

    19:006

    Внешний привод Blu-ray ASUS SBW-06C2X-U поддерживает BDXL: ASUS SBW-06C2X-U: запись до 128 ГБ на один оптический диск, поддержка Blu-ray 3D и привлекательный дизайн

    18:557

    Polaroid представила на CES 2012 серию электронных книг: Модельный ряд состоит из трех электронных книг с диагоналями экранов 4,3, 7 и 9 дюймов

    18:3010

    Планшеты и смартфоны с поддержкой 802.11ac могут появиться на рынке в четвертом квартале: IEEE 802.11ac станет основным стандартом WLAN в ближайшие годы, уверен вице-президент Broadcom

    17:5721

    Европейские ученые хотят создать гибкие дисплеи OLED: Прототипы дисплеев участники проекта рассчитывают показать в текущем году

    15:2018

    Dexpot v.1.5.15 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    15:00

    Alienware X51 — игровой мини-ПК размерами 343 x 95 x 318 мм: Цена настольного ПК Alienware X51 стартует с $699

    14:2510

    J. River Media Center v.17.0.068 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    14:25

    AMD открывает первый Центр инноваций AMD Fusion: Центр новых технологий расположен в университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн

    14:1416

    Fresh View v.8.34 - бесплатная программа для управления мультимедиа файлами: Бесплатная программа для управления мультимедиа файлами

    13:50

    O&O DiskImage Professional Edition v.6.0.439 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: Программа для создания резервных копий на ОС Windows

    13:15

    Samsung начинает массовое производство 46-дюймовых прозрачных ЖК-панелей: Устройства характеризуются разрешением 1366 х 768 пикселей и контрастностью 4500:1

    13:0525

    pureSilicon начинает прием предварительных заказов на SSD Kage K1: В серию pureSilicon Kage K1 вошли SSD с интерфейсом USB и SATA

    12:526

    RJ TextEd v.7.90 – хороший бесплатный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    12:40

    Созданная учеными новая форма графена на 60% эффективнее проводит тепло, чем обычная: Разработка открывает новые перспективы в технологии охлаждения чипов

    12:293

    MP3tag v.2.49b - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    12:05

    IcoFX v.2.1 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    11:30

    Акустическая система ASUS MS-100 подключается к ноутбуку по интерфейсу USB, а гарнитура HS-W1 имеет беспроводное подключение : Компания ASUS подготовила к выпуску компактные стереофонические колонки MS-100 и беспроводную гарнитуру HS-W1

    11:18

    Поставки панелей разрешением 2048 x 1536 пикселей для iPad 3 начались еще в прошлом году: Во втором квартале поставки панелей для iPad 3 по объему превзойдут поставки панелей для iPad 2

    11:0439

    Real Temp v.3.70 - бесплатная утилита мониторинга температур процессоров Intel: Бесплатная утилита мониторинга температур процессоров Intel

    10:55

    BiTMICRO и Global Unichip выпускают контроллер SSD третьего поколения: Разработка BiTMICRO и Global Unichip претендует на лидерство в своей категории

    10:482

    System Stability Tester v.1.4.2 - утилита для тестирования стабильности и быстродействия ПК под ОС Windows и Linux: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    10:20

    Облачный антивирус для обновленного Kaspersky Mobile Security Lite: «Лаборатория Касперского» объявляет о выпуске обновленной версии бесплатного продукта Kaspersky Mobile Security Lite

    09:45

    Пользователи «В Контакте» с телефонами, поддерживающими Java, под ударом мошенников: Распространение очередной схемы мошенничества, направленной против пользователей социальной сети «В Контакте»

    09:10

    Для «флэшки» HP v270w дизайнеры выбрали необычную форму: Накопители HP v270w выпускаются объемом 2, 4, 8, 16 и 32 ГБ

    09:0016

    Новая версия программы для автоматической настройки компьютера DriverPack Solution 12: Новая версия программы DriverPack Solution 12

    08:35

    "Тайна Имени" v.1.3 - раскрой тайну об именах: CrazyTeaBag представляет приложение "Тайна Имени" 1.3

    08:00

    Apple подает новый иск против Samsung в Германии, надеясь запретить продажу 10 моделей смартфонов: Удастся ли Apple запретить продажу смартфонов Samsung в Германии?

    08:0045

    Системная плата ASUS Rampage IV GENE на чипсете Intel X79 представлена официально: Достоинствами модели являются подсистема питания Extreme Engine Digi+ II, звуковой кодек SupremeFX III и сетевой адаптер Intel Ethernet

    02:402

    Status Updater помогает управлять статусом в Facebook и Twitter: В качестве статуса можно устанавливать текстовое сообщение, которое отобразится в двух популярных сетях одновременно.

    01:59

    QQBrowser 2.6 — альтернативный браузер для S60v5: Эта программа - простое и удобное приложение для просмотра веб-контента.

    01:57

    Беспроводные маршрутизаторы TP-LINK TL-WR702N и TL-MR3040 для путешественников и владельцев 3G-модемов: Новинки могут запитываться непосредственно от ПК

    01:053

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