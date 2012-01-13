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    13 января 2012

    CES 2012: Qualcomm Atheros представила первое поколение решений с поддержкой Wi-Fi Display: Разработка Qualcomm Atheros позволит планшетам, смартфонам, компьютерам и другим устройствам обмениваться информацией по беспроводному соединению

    21:495

    CES 2012: разъем «флэшки» Verbatim Store 'n' Go Micro USB Drive Plus защищает гибкая крышка : Накопитель Verbatim Store

    21:00

    CES 2012: графический ускоритель PowerColor Radeon HD 7970 Vortex II: Модель отличается от референсного образца компоновкой печатной платы и системой охлаждения

    21:002

    Беспроводной тачпэд IOGEAR Wireless Multi-Touch Pad стоит $80: Сенсорная панель IOGEAR Wireless Multi-Touch Pad способна распознать несколько прикосновений одновременно

    20:37

    Корпус для сетевого накопителя Patriot Gauntlet Wi-Fi рассчитан на беспроводное подключение до пяти устройств: Для проводного подключения у Patriot Gauntlet Wi-Fi есть порт USB 3.0.

    20:05

    CES 2012: трио алюминиевых корпусов Lian Li для HTPC, файловых хранилищ и игровых систем: С поправкой на типоразмер mini-ITX, разумеется

    19:556

    В стыковочной станции Henge Docks ноутбук MacBook Air размещается вертикально: Предусмотрен выпуск двух модификаций — для ноутбуков с экранами размером 11 и 13 дюймов

    19:126

    CES 2012: Skytex анонсировала в Лас-Вегасе планшеты SkyPad Omega и SkyPad Argos под управлением Android 4.0: Оба планшета оснащаются CPU частотой 1,2 ГГц

    19:11

    NETGEAR анонсирует набор Powerline XAVB5101 и адаптер Wi-Fi WNCE4004 для подключения развлекательных устройств к сети: Набор NETGEAR Powerline XAVB5101 появится в России в апреле, адаптер WNCE4004 — в третьем квартале 2012 года

    18:55

    Seagate первой оснастила внешний жесткий диск модемом 4G LTE: Запас автономности Seagate 4G LTE Mobile Wireless Storage — пять часов

    18:463

    CES 2012: Audi собирается ставить процессоры NVIDIA Tegra 3 во все свои автомобили: Сотрудничество NVIDIA и Audi должно сделать вождение более безопасным

    17:3017

    CES 2012: Toshiba демонстрирует портативный дополнительный монитор: Монитор Toshiba получает сигнал и питание по интерфейсу USB 3.0

    16:153

    Ассортимент ZOTAC пополнил переходник из USB 3.0 в HDMI: Максимальное поддерживаемое разрешение равно 1920 х 1200 пикселей

    15:592

    CES 2012: NXP показала сверхкомпактный высокоточный MEMS-синтезатор частоты: Резонаторная MEMS-технология, созданная компанией NXP, обеспечивает высокую стабильность частоты

    15:401

    CES 2012: беспроводная гарнитура Parrot Zik имеет сенсорное управление: Над внешностью Parrot Zik поработал французский дизайнер Филипп Старк

    15:253

    CES 2012: VIA Labs V0510 — активный оптический приемопередатчик USB 3.0: Разработка VIA Labs удлиняет USB 3.0 на 100 и более метров

    14:42

    CES 2012: емкость универсальной внешней батареи Innergie PocketCell равна 3000 мА•ч: Внешняя батарея Innergie PocketCell совместима с большим количеством устройств

    14:2311

    CES 2012: внешний накопитель Rocstor Amphibious защищает данные шифрованием: Максимальный объем Amphibious равен 1ТБ

    13:082

    CES 2012: изучаем анатомию звуковой карты ASUS ROG Phoebus: В карте ASUS ROG Phoebus с интерфейсом PCI Express используется чип CMI 8788DH Oxygen Express

    12:1718

    IObit Malware Fighter v.1.3 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    12:05

    Рекламная кампания по продвижению ультрабуков станет крупнейшей рекламной кампанией Intel с 2003 года: Рекламная кампания по продвижению ультрабуков стартует в апреле

    11:3522

    SynchPst for Outlook v.5.1.0.61 - программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    11:30

    Монитор Green House GH-JAJ223SHL имеет входы DVI-D, HDMI и D-Sub: Монитор Green House GH-JAJ223SHL потребляет в энергосберегающем режиме мощность менее 1 Вт

    11:22

    Iconix eMail ID v.4.55.2 - идентификационная программа для электронной почты: Идентификационная программа для электронной почты

    10:55

    CES 2012: Монитор ViewSonic TD2220 поддерживает технологию «мультитач», а TDi2340 — еще и Wi-Fi: Разрешение экранов обеих моделей — Full HD

    10:212

    Freemake Video Converter v.3.0.1.4 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    10:20

    CES 2012: Samsung показала Chromebox и обновленный Series 5 Chromebook: Обе новинки комплектуются двухъядерными процессорами Intel Celeron

    09:484

    HelpNDoc v.3.3.0.123 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    09:451

    Hard Drive Inspector v.3.95 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    09:10

    Системная плата BIOSTAR A55MLV рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM1 : Для платы BIOSTAR A55MLV выбран типоразмер mATX

    09:009

    CES 2012: ViewSonic представила планшет ViewPad e70 под управлением Android 4.0 за $170: Устройство оснащается CPU частотой 1 ГГц

    08:572

    ZOTAC готовит для энтузиастов системную плату типоразмера Mini-ITX на чипсете Z77: Несмотря на свои компактные размеры, изделие не побоится работы в нештатном режиме

    08:455

    AMD OpenCL APP SDK 2.6 и драйверы разработчика AMD Catalyst доступны для загрузки: Компания AMD выпустила новые версии AMD APP SDK и драйверов разработчика AMD Catalyst со множеством новых возможностей

    08:35

    ZOTAC показала системные платы типоразмера Mini-ITX на базе чипсета H77: Модели предназначены для HTPC или просто компактных настольных ПК

    08:30

    Movienizer v.5.0: каталогизация фильмов стала еще быстрее и удобнее: Новая версия каталогизатора предлагает новые функции для удобного создания каталога фильмов

    08:00

    Monster Digital предложит наборы для модернизации ПК, в состав которых входит гибридный накопитель Seagate Momentus XT: Наборы с гибридными накопителями Seagate Momentus XT предназначены для настольных и мобильных ПК

    08:005

    Ingenic выходит на рынок США с планшетом с Android 4.0 за $120: Как утверждается, стоимость компонентов планшета составляет $35

    02:469

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