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    12 января 2012

    CES 2012: Corning Gorilla Glass 2: Новый состав позволил сделать стекло еще прочнее

    23:0720

    CES 2012: MIDI-контроллеры Line 6 серии Mobile Keys совместимы с iPad, iPhone, Mac и ПК: В серию вошли модели Mobile Keys 25 и Mobile Keys 49 с интерфейсом USB

    22:38

    CES 2012: Motorola демонстрирует смартфоны Droid RAZR Maxx и Droid 4 LTE: Толщина Droid RAZR Maxx равна всего лишь 9 мм

    21:587

    CES 2012: Mushkin представила твердотельные накопители Chronos GO, Atlas и Scorpion: Сердцем всех перечисленных изделий служат контроллеры SandForce SF-2281

    20:404

    Shuttle XH61: основа для трёхлитрового мини-ПК на платформе Intel Core второго поколения: Внутри корпуса высотой 7 см расположена системная плата на чипсете H61 Express

    20:0810

    В мыши Ozone Gaming Radon Opto используется датчик Avago 3090 : Разрешение датчика Avago 3090, используемого в мыши Ozone Gaming Radon Opto, равно 3500 точек на дюйм

    17:07

    CES 2012: Panasonic показала макеты объективов 12-35mm F2.8 и 35-100mm F2.8 для камер системы Micro Four Thirds: Оба изделия должны выйти в текущем году

    16:575

    CES 2012: видеозапись работы устройства с экраном Qualcomm mirasol: Устройства с экранами Qualcomm mirasol уже выпустили две компании

    16:229

    Эксперты IDC ожидают в этом году рекордного объема поставок SSD: Увеличению спроса на SSD способствует популярность планшетов и ультрабуков

    15:378

    CES 2012: подробности о прототипе смартфона Lenovo K800 на платформе Intel Medfield: Смартфон поступит в продажу в Китае во втором квартале 2012 года

    15:209

    Do It (Tomorrow) 1.6 — бесплатный ежедневник для iPhone : Эта программа превратит ваш iPhone в симпатичный дневник, в котором можно делать важные заметки о делах, которые предстоит сделать

    15:06

    Smart Keyboard Pro 4.6.1 — ускоренный ввод текста на Android: Данная программа работает с мультитач-устройствами, поддерживает скины, позволяет задействовать голосовой набор

    15:001

    MobiShield 3.1.5 — броня для вашего смартфона: Утилита, которая позволяет защищать смартфон от разного рода компьютерных угроз

    14:51

    Stop Music 1.0 — автоматическая остановка плеера на Windows Phone : С ее помощью вы можете установить на своем смартфоне таймер, который остановит воспроизведение музыки по окончании некоторого времени

    14:47

    Screenshot It 3.22 поможет сделать скриншоты экрана смартфона: Программа поддерживает графические форматы jpg и png, а также содержит ряд полезных инструментов для быстрого редактирования картинок.

    14:42

    Ultimate Stopwatch & Timer 5.0.2 — мобильный таймер для любителей спорта: С его помощью можно засекать время, измерять свои спортивные достижения

    14:39

    Lifetime 1.0 — счетчик жизни для Windows Phone : Если вы хотите узнать, сколько вы прожили дней, часов, минут и секунд, совсем не обязательно прибегать к помощи калькулятора

    14:361

    Automatic Task Killer 3.2.8 — «убийца» Android-приложений: отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    14:33

    CES 2012: Intel обновила нетбуки Classmate PC : По словам Intel, школьные нетбуки Classmate PC стали прочнее, дешевле и автономнее

    14:158

    CES 2012: для платы Black Series на чипсете H77 в ECS выбрали типоразмер mATX: Плата ECS Black Series на чипсете H77 поддерживает процессоры Ivy Bridge

    14:024

    Обновлен клиент Google+ для iOS: В последней версии приложения исправлены ошибки и доработан интерфейс.

    13:59

    У AMD появился директор по стратегии : Старшим вице-президентом и директором по стратегии AMD назначен Раджан Наик

    13:4611

    CES 2012: системная плата ECS Z77H2-AX с процессорным гнездом LGA 1155 : О сроках поставки и цене системной платы ECS Z77H2-AX данных нет

    13:383

    CES 2012: Treehouse Labs и NXP представили беспроводную платформу BiKN: Первый продукт на новой платформе — интеллектуальный чехол BiKN для iPhone

    13:23

    CES 2012: процессорные кулеры Thermaltake Frio и Frio OCK Snow Edition: Компания представила несколько знакомых продуктов в зимней тематике

    13:20

    Thermaltake наносит белый камуфляж на блок питания Toughpower XT: Мощность модели Toughpower XT Snow Edition составляет 1275 Вт

    13:107

    Однокристальная система ZigBee Marvell 88MZ100 имеет максимальную в своей категории степень интеграции: Одновременно представлен однокристальный микроконтроллер Wi-Fi Marvell 88MC200

    13:02

    Внешний оптический привод Plextor PlexEasy имеет встроенный картовод и порт USB: К приводу можно напрямую подключать «флэшки» или мобильные устройства

    12:406

    Рынок ПК пострадал от нехватки HDD — уверены аналитики IDC: В четвертом квартале зафиксировано сокращение рынка

    12:122

    KoolMoves v.8.2.1 - программа для создания Flash-роликов: Программа, служащая для создания Flash-роликов и предназначенная как для новичков, так и для профессиональных разработчиков и дизайнеров

    12:05

    Поставки планшета ViewSonic ViewPad 10pi начнутся в конце января: Модель оснащена сенсорной IPS-панелью диагональю 10,1 дюйма

    11:447

    CES 2012: компания Etron представила контроллеры USB 3.0 EJ198, EJ188 и eV268: Etron EJ198 и EJ188 — четырехпортовые хост-контроллеры USB 3.0, eV268 — контроллер для «флэшек»

    11:43

    Amaya v.11.4.4 - удобный редактор для создания веб-страниц: Удобный редактор для создания веб-страниц

    11:30

    Thermaltake и BMW Designworks USA разработали игровую мышь Level 10 M: Корпус манипулятора предполагает регулировку по высоте и углу наклона

    11:2610

    CES 2012: модули памяти DDR3 Kingston HyperX T1 получили высокие радиаторы: Радиаторы модулей памяти DDR3 Kingston HyperX T1 изготовлены из алюминия

    11:072

    Карта памяти Toshiba FlashAir обеспечивает беспроводную связь цифровой камеры и ПК: Новинка может не только подключаться к существующей сети Wi-Fi, но и создавать свою

    10:563

    Spytech SpyAgent v.7.55 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    10:55

    Wireshark v.1.6.5 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    10:20

    ZOTAC представляет платформу D2700-ITX WiFi Supreme для самостоятельной сборки HTPC: На плате ZOTAC D2700-ITX WiFi Supreme установлен процессор Intel Atom D2700

    10:001

    Networx v.5.2.2 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    09:45

    Microsoft обеспечит «Лабораторию Касперского» новейшим ПО: Соглашение с «Лабораторией Касперского» стало одной из самых крупных международных сделок Microsoft в России

    09:103

    «Флэшка» Apacer AH131 напоминает скрепку: Накопитель AH131 доступен в трех вариантах объема

    09:002

    Mad Catz готовит к выпуску гарнитуру Cyborg F.R.E.Q. 5: Достоинством модели является лёгкое, но прочное металлическое оголовье

    08:451

    ESET начинает бета-тестирование новой версии ESET NOD32 для Lotus Domino: Вышла бета-версия ESET NOD32 для Lotus Domino

    08:35

    На CES 2012 замечен корпус NZXT Switch 810 форм-фактора full-tower: Корпус белого цвета с чёрной окантовкой украшает большое окно на боковой стенке

    08:303

    CES 2012: системная плата Sapphire PT-CI7Z77 на базе чипсета Z77 Express: Вероятно, модель принадлежит к семейству Pure Black

    08:15

    Бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 4 доступна для загрузки в Adobe Labs: Бесплатная бета-версия Lightroom 4 включает новые возможности обработки изображений и организации работы над фотографиями

    08:00

    CES 2012: блок питания SilverStone Zeus мощностью 1350 Вт: Габариты блока SilverStone Zeus — 150 x 86 x 233 мм

    08:006

    CES 2012: планшет-трансформер Toshiba Portege M930: Основой планшета является процессор Intel Core i5

    02:0113

    Накопители Plextor M3 Pro сохранили высокую производительность и объем при уменьшившейся до 7 мм высоте: Используется контроллер Marvell в компании с памятью Toshiba Toggle NAND

    01:506

    Реструктуризация Kodak должна «ускорить цифровую трансформацию»: Изменения в структуре компании вступили в силу 1 января

    01:211

    В контроллере SATA 6 Гбит/с Marvell 88SE9230 используется технология HyperDuo: Контроллер Marvell 88SE9230 имеет четыре порта SATA 6 Гбит/с

    00:488

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