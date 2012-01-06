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    6 января 2012

    Флагманский смартфон Nokia Lumia 900 будет представлен на CES 2012, подробности уже известны: Аппарат получит процессор частотой 1,4 ГГц

    23:4814

    Ускоритель Radeon HD 7670 также будет поставляться по каналам OEM: Самое мощное предложение AMD для этого сегмента

    23:354

    В игровом корпусе Cougar Solution есть место для восьми вентиляторов: В игровом корпусе Cougar Solution блок питания размещен в нижней части

    22:3715

    Монитор AOC e2251Fwu получает сигнал и питание по интерфейсу USB: Цена AOC e2251Fwu равна $199

    21:593

    Lexar выпускает первую в отрасли карту памяти CompactFlash с рейтингом скорости 1000x: Гарантированная скорость чтения Lexar Professional 1000x CompactFlash равна 150 МБ/с

    21:4312

    OCZ Technology и Marvell приготовили к дебюту на Storage Visions 2012 твердотельный накопитель Z-Drive R5: Твердотельный накопитель Z-Drive R5 выполнен в виде карты расширения PCI Express

    21:324

    AMD обновила ассортимент графических решений серии Radeon HD 7000, предлагаемых по каналам OEM: По сути, новинки являются переименованными моделями серий HD 6500, 6400 и 6300

    20:436

    Первый обзор электронной книги Kyobo eReader с экраном mirasol не дает поводов для оптимизма: Основой устройства Kyobo eReader является процессор Qualcomm Snapdragon S2, работающий под управлением Android 2.3

    20:256

    Толщина SSD Crucial m4 уменьшена до 7 мм: Модель Crucial m4 объемом 512 ГБ является одним из самых емких накопителей толщиной 7 мм

    19:474

    Контроллеры USB 3.0 Cypress EZ-USB FX3 и West Bridge Benicia сертифицированы USB-IF: Контроллеры USB 3.0 Cypress EZ-USB FX3 и West Bridge Benicia уже выпускаются серийно

    19:36

    Lexar первой анонсировала карты памяти CompactFlash объемом 256 ГБ: Карточки Lexar Professional 400x CompactFlash объемом 64 и 128 ГБ должны появиться в продаже еще до конца месяца

    19:059

    Портретный объектив AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G стоит $499: В продаже объектив AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G должен появиться в марте

    15:3311

    Карта расширения AREA SATA TwinTurbo Hybrid позволяет выбирать между внутренними и внешними портами SATA 6 Гбит/с: Продажи карты AREA SATA TwinTurbo Hybrid начнутся в мае

    14:355

    Камера Nikon D4 представлена официально: Продажи Nikon D4 стартуют в феврале по цене $6000

    14:0511

    У ZiiLabs готов «100-ядерный» процессор ZMS-40: Планшеты на базе ZMS-40 с ОС Android 4.0 будут показаны на выставке CES 2012

    12:4012

    Samsung не удалось запретить продажи Apple iPhone 4S в Италии: Борьба между Apple и Samsung за рынок смартфонов продолжается

    11:335

    Team Group представила модули памяти Xtreem Dark DDR3-1600: Модули памяти Xtreem Dark DDR3-1600 доступны в двух вариантах объема — 2 и 4 ГБ

    11:033

    Флэш-память Toshiba BENAND имеет встроенные средства ECC: Уже доступны ознакомительные образцы микросхем BENAND плотностью 4 и 8 Гбит

    10:50

    Двухъядерный смартфон LG Spectrum с экраном IPS размером 4,5 дюйма выйдет 19 января: Данных о цене и дате начала продаж смартфона LG Spectrum пока нет

    10:209

    Fusion-io продемонстрировала производительность 1 млрд IOPS: В состав демонстрационной установки вошло 64 SSD Fusion-io ioDrive2 Duo

    09:54

    Toshiba оснащает нетбук NB510 процессорами Intel Cedar Trail: В конфигурацию нетбука может входить как Intel Atom N2600, так и N2800

    09:425

    Sony выпускает первые карты памяти формата XQD: Продажи карт памяти Sony XQD стартуют в феврале

    09:355

    E FUN привезет на CES 2012 планшет Nextbook Elite 10 под управлением Android 4.0 : В оснащение устройства входит двухъядерный процессор и экран диагональю 9,7 дюйма

    08:37

    JEDEC публикует стандарт памяти Wide-IO Mobile DRAM, делающий возможной объемную компоновку чипов: Максимальная пропускная способность новой памяти равна 17 ГБ/с

    08:00

    GroupMessage 1.0 для передачи групповых сообщений на Windows Phone : С помощью GroupMessage можно передавать текстовые уведомления целой группе пользователей, выбранных в контактном списке

    01:25

    Hide Files 0.9 защищает данные на Android : Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    01:15

    LanguageTranslator 1.0 предлагает быстрый перевод для Windows Phone : Удобный бесплатный электронный словарь, который можно использовать для быстрого перевода слов и выражений с одного языка на другой

    01:12

    Zirco Browser 0.4.3 — альтернативный браузер для Android: Программа включает в себя стандартный набор инструментов для удобного и быстрого веб-серфинга

    01:09

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