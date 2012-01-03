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    3 января 2012

    Wilson Electronics анонсирует первый в мире мобильный усилитель сигнала 4G: Усилитель работает в диапазонах 700, 800 и 1900 МГц

    20:504

    Хранилища RAIDON GR2880 и GR4880 оснащены интерфейсом SAS: В корпусах GR2880 и GR4880 помещается по восемь накопителей с интерфейсом SATA

    20:252

    В серию PQI Memory in the Air вошли продукты для хранения данных с беспроводным подключением: Подключение к «облаку» снимает ограничение на объем памяти

    17:423

    Android-планшет SmartDevices SmartQ Ten2 Plus T13 с экраном типа IPS оценен в $160: Устройство оснащается процессором ARM Cortex-A9 частотой 1 ГГц

    16:5525

    Transcend предлагает карточки памяти, напоминающие диски CD-ROM: Карты Transcend Copy Protection SD и microSD защищают информацию от копирования, модификации и удаления

    16:358

    Intel называет ультрабуки ответом на планшеты на платформе ARM: Планы Intel включают вторжение на рынок планшетов с помощью ультрабуков с сенсорными экранами

    16:1645

    Samsung официально представила смартфон Galaxy Ace Plus: Частота CPU смартфона увеличилась с 800 МГц до 1 ГГц

    16:1212

    Официальная премьера AMD Radeon HD 7950 откладывается до февраля: Премьера новинки должна состояться на первой неделе второго месяца года

    14:507

    Игровой ноутбук MSI GT685 оснащён видеокартой GeForce GTX 580M с 2 ГБ памяти GDDR5: Модель показала результат 16000 баллов в 3DMark Vantage и преодолела планку 3000 баллов в 3DMark 2011

    14:1824

    Игровой коврик Tt eSPORTS Pyrrhus будет доступен в трех вариантах размера: Коврик Tt eSPORTS Pyrrhus имеет основание из «натуральной резины» и тканевое покрытие с повышенной износоустойчивостью

    13:59

    Системная плата MSI Big Bang-XPower II возглавила линейку решений на чипсете X79 Express: Новинка получила восемь слотов для модулей оперативной памяти DDR3 и семь слотов PCI-E x16

    13:25

    Asetek анонсирует поставки серверных СВО: Серверные СВО Asetek работают при низком давлении охлаждающей жидкости, что повышает их надежность

    13:15

    Elpida и Toshiba могут объединиться?: По неподтвержденной информации, Elpida и Toshiba ведут переговоры об объединении

    12:292

    В первом полугодии Intel выпустит 40 новых моделей серверных процессоров: Среди ближайших новинок названы шестиядерные модели Xeon E5-1660 и 1650

    11:3717

    Quanta осталась крупнейшим производителем ноутбуков в мире: По предварительным подсчетам, за год компанией Quanta выпущено около 55 млн. мобильных ПК

    11:146

    Antec обеспечит покупателей корпусов P280 и Eleven Hundred бесплатными переходниками USB 3.0 - USB 2.0: Переходники пригодятся тем, у кого на системных платах нет штырьковых разъемов USB 3.0

    10:57

    Intel готовит чипсет HM70 для мобильных компьютеров на процессорах Ivy Bridge: Новинка сочетает черты чипсетов UM77 и HM75

    10:35

    В конструкцию процессорного охладителя Thermaltake Frio Extreme входит пара 140-миллиметровых вентиляторов: Процессорный охладитель Thermaltake Frio Extreme представлен официально

    10:00

    Samsung оснастила цифровую фотокамеру DV300F двумя экранами и модулем Wi-Fi : Новинка оснащается датчиком изображения разрешением 16 Мп

    09:256

    Acer и Lenovo планируют выпуск планшетов на платформе Wintel: Планшеты Acer и Lenovo на платформе Wintel должны выйти в третьем квартале

    09:0012

    ASUS оснащает системную плату D25NM10-I/CSM типоразмера Mini ITX процессором Intel Atom D2500: Изделие оснащается портами RS-232, LVDS и поддерживает интерфейс LPT

    08:321

    В линейку ASUS EeePC Flare войдут мини-ноутбуки с экранами размером 10 и 12 дюймов: Премьера нетбуков ASUS EeePC Flare ожидается на выставке SEC 2012

    08:002

    Семидюймовый планшет ASUS Eee Memo Pad построен на двухъядерном процессоре Snapdragon: Тактовая частота процессора Snapdragon, используемого в семидюймовом планшете ASUS Eee Memo Pad, равна 1,2 ГГц

    03:051

    Компания Cooler Master отметила свое 20-летие выпуском корпуса Cosmos II : Внутри Cosmos II достаточно места для 13 HDD или SSD и 11 карт расширения

    02:0117

    Shogun Bros оформляет манипулятор Chameleon X-1 в стиле игры Assassin's Creed Revelations: Кнопки Chameleon X-1 декорированы кожей и металлическими заклепками с характерным орнаментом

    01:075

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