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    6 января 2009

    Seagate начинает поставки HDD с рекордной плотностью хранения — 500 ГБ на одной пластине:

    22:13

    Названы окончательные даты выхода GeForce GTX 285 и GTX 295 :

    22:01

    SanDisk Ultra Backup USB Flash Drive — «флэшки» для резервного копирования данных:

    21:44

    LaCie d2 DVD±RW — внешний, «самый быстрый привод со скоростью записи 22x» :

    21:25

    Logitech – игрокам: клавиатура G19, гарнитура G35 и мышь G9x:

    20:50

    Выпущены Skype for Mac 2.8 beta и FileMaker 10 :

    19:58

    SanDisk pSSD — SSD второго поколения с интерфейсом SATA:

    19:49

    Google выпустила Picasa для Mac :

    17:57

    HP предлагает нетбук с экраном высокого разрешения:

    17:22

    Mushkin выпустила «радиоактивный» набор памяти 996599r:

    17:13

    У G-Technology готовы «первые в отрасли» внешние SSD: быстро, но дорого:

    17:02

    Lenovo IdeaCentre A600: новый ПК класса «всё в одном»:

    16:48

    NEC начинает продажи 26-дюймового монитора MultiSync LCD2690WUXi², сертифицированного SWOP:

    11:55

    Lexar Media выпустила карточки памяти «высокой четкости» :

    11:30

    Стали известны характеристики GPU NVIDIA GT212 :

    11:08

    AMD представляет HD-платформу для ультратонких ноутбуков, выпускает Athlon Neo:

    11:04

    Четыре новых твердотельных накопителя подготовила PQI :

    10:47

    GeForce G100, GT 120 и GT 130 появляются на рекламных плакатах розничных сетей:

    10:20

    Производители ноутбуков надеются на задержку платформы Intel Calpella:

    08:30

    Платформа для гибридных камер Ambarella A5: фото и видео в одном флаконе:

    00:23

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