  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 июня 2004

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.0 Build 210:

    17:40

    Intel Wireless Technology Surfboard: техно-чудо для настоящего и виртуального серфинга:

    17:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.69:

    17:15

    Фото дня: Leadtek WinFast A400 Ultra TDH и GeCube RADEON 9550XT Platinum Extreme 128MB в нашей лаборатории:

    16:55

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.0 Final (Build 6.0.12.880):

    16:50

    Утилиты: RegCool v.2.493 Beta 3:

    16:25

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.41:

    16:00

    Intel на VLSI Technology Symposium: медь способна конкурировать с оптикой:

    15:57

    VIA EPIA MS — новая плата VIA для мультимедийных систем:

    15:55

    Диагностика: ASTRA v.4.21:

    15:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R319 15.06.2004:

    15:10

    SEC и Toshiba на VLSI:

    15:08

    Мультимедиа: Audiotools v.4.70 Interim 2:

    14:45

    Запись: CDRWIN v.3.9g:

    14:20

    VLSI Technology Symposium: Micron представила новую архитектуру DRAM:

    14:13

    H2O Audio DV от iRiver: раньше ныряли с аквалангом, теперь — с плеером:

    14:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.4:

    13:55

    SAPPHIRE RADEON 9800 ATLANTIS со 128-битной шиной памяти: официальные объяснения производителя:

    13:35

    Настройщики: RegSupreme v.1.2.0.26:

    13:30

    Настройщики: Registry Mechanic v.3.0.0.35:

    13:05

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 Build 809:

    12:40

    Hynix обвиняет японское правительство в ханжеском поведении:

    12:37

    Запись: CloneDVD v.2.5:

    12:15

    Nikon планирует прекратить выпуск пленочных компактных камер:

    11:51

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.7 Final:

    11:50

    Fujifilm F440 и F450 — 4 и 5 мегапиксельные модели:

    11:26

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    11:25

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    11:05

    Renesas убирает производство из Германии, анонсирует superSRAM:

    10:50

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    10:45

    Новая версия драйверов для мобильной графики ATI Mobility Radeon 9000 IGP:

    10:30

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.23.01:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июня):

    10:00

    Infineon выпускает ADSL2/2+ чипсет:

    05:19

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018