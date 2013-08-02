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    2 августа 2013

    Стала известна цена смартфона Moto X без контракта: Оператор AT&T назвал цену смартфона Moto X без контракта

    22:4218

    Устройство eTeleporter призвано превратить iPad в видеотелефон: Чтобы начать выпуск eTeleporter, необходимо 100 000 долларов

    21:5515

    Яндекс.Диск теперь предлагает платные услуги: Можно приобрести дополнительные 10 ГБ за 30 рублей в месяц

    21:498

    Мой Мир провел редизайн мобильной версии: В новой мобильной версии Моего Мира расширены возможности использования групп

    21:47

    Вышел Навител Навигатор 7.5.0.2158 для Windows Phone 8: В текущей версии реализованы такие особенности

    21:45

    Обновление Dr.Web для Android Light 7.0: Была исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к повторным сканированиям карты памяти мобильного устройства

    21:43

    Sony и Panasonic договорились совместно разрабатывать оптические диски нового поколения: Оптические диски нового поколения, которые рассчитывают создать Sony и Panasonic, будут иметь объем 300 ГБ и более

    21:2226

    Крупные производители не спешат продвигать гибриды ультрабуков и планшетов: Устройства «два в одном», объединяющие черты ультрабуков и планшетов, массово появятся на рынке лишь в будущем году

    20:2319

    Несложная модификация позволяет включить в 3D-картах Nvidia GeForce GTX 780 поддержку 4-way SLI: Для 4-way SLI понадобится не только четыре 3D-карты GeForce GTX 780 и подходящая системная плата, но и альтернативный файл nv_disp.inf

    19:362

    Выход процессоров для встраиваемых систем Intel Core i3-4100E, i3-4102E, i5-4400E и i5-4402E ожидается в следующем квартале: Процессоры для встраиваемых систем Intel Core i3-4100E, i3-4102E, i5-4400E и i5-4402E построены на микроархитектуре Haswell

    19:08

    Компания Micron завершила поглощение Elpida: Все активы Elpida теперь принадлежат Micron

    18:455

    В разработке смартфонов HP опирается на сотрудничество с тайваньскими производителями: Смартфоны HP могут быть представлены уже в текущем полугодии

    16:352

    Универсальная стыковочная станция Toshiba dynadock V3.0 оснащена шестью портами USB, включая два порта USB 3.0: Для подключения монитора стыковочная станция Toshiba dynadock V3.0 имеет выход HDMI

    15:019

    Американцев больше удовлетворяют смартфоны Samsung, чем Apple: Организация ASCI, изучающая удовлетворенность потребителей в США, опубликовала отчет о ситуации со смартфонами

    14:3963

    Игровой ПК Asus Tytan G70 оснащается процессорами Intel Core четвёртого поколения и видеокартой GeForce GTX 780: Игровой ПК Asus Tytan G70 получил встроенную беспроводную зарядку по стандарту Qi

    13:4717

    Fujitsu Lifebook U554 – ультрабук в алюминиевом корпусе: Fujitsu Lifebook U554 за доплату может быть оснащен модемом 3G и модулем TPM

    12:599

    Появились примеры снимков, сделанных камерой смартфона Moto X, в которой используется датчик OmniVision OV10820 с фильтром RGBC: Датчик OmniVision OV10820 формата 1/2,6 дюйма имеет разрешение 10,5 Мп

    12:4535

    Владельцы смартфонов Moto X бесплатно получат по 50 ГБ в облачном хранилище Google Drive: Смартфон Moto X не стали оснащать слотом для карт памяти

    11:5620

    Видеоролик, подготовленный Motorola, дает представление о возможностях индивидуального оформления смартфона Moto X: Смартфон Moto X собирается в США

    11:286

    Из названия компании Pentax Ricoh Imaging Company убрали слово Pentax: Областью приложения усилий Ricoh Imaging Company остаются потребительские камеры

    10:408

    PrivaZer v.2.0 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    09:45

    Самый свежий троянец для вашего Android: Самый свежий троянец для вашего Android

    09:453

    «Доктор Веб» продлила лицензию ФСБ России: «Доктор Веб» сообщает о продлении лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации

    09:104

    Вышел новый номер журнала для планшетов iТоги!: Журнал iТоги занял третье место в списке «Самые популярные» в разделе «Киоск / Компьютеры и Интернет» магазина Apple App Store

    09:00

    Антивирусный Сканер Cezurity доступен на английском языке: Cezurity объявляет о выходе версии Антивирусного Сканера с англоязычным интерфейсом

    08:35

    Надежды, связанные с сенсорными ноутбуками, не оправдались: Доля ноутбуков с сенсорными экранами во втором квартале оказалась намного меньше, чем ожидалось

    08:3051

    РАЭК открыла портал RuTakeDown : Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) запустила сайт rutakedown.ru

    08:00

    По оценке экспертов Dell’Oro Group, в 2015 году портов Ethernet 10 Гбит/с в серверах станет больше, чем портов Ethernet 1 Гбит/с: Переход на интерфейс Ethernet 40 Гбит/с произойдет быстрее, чем переход на Ethernet 10 Гбит/с

    08:0010

    Ozone Gaming ориентирует коврики для мышей Meet The Pro на любителей компьютерных игр: Ключевыми компонентами ковриков Meet The Pro названы покрытие из микрофибры и резиновая основа

    07:308

    В этом году доход полупроводниковой отрасли достигнет 320 млрд. долларов, уверены аналитики IDC: По прогнозу IDC, рост полупроводниковой отрасли в 2013 году составит 6,9%

    07:00

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