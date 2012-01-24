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    24 января 2012

    HTC готовит Android-смартфон Primo к февральскому дебюту: В конфигурацию смартфона войдет CPU частотой 1 ГГц

    23:5014

    По подсчетам Gartner, Apple — крупнейший в мире заказчик полупроводниковой продукции: За прошлый год Apple закупила полупроводниковых изделий на 17,3 млрд. долларов

    21:569

    Планшет KarbonStream KarbonPad рассчитан на ввод рукописной информации с помощью бумаги и ручки: Планшет KarbonStream KarbonPad ориентирован на учебные заведения

    21:348

    Чистая прибыль IBM за 2011 год достигла 15,9 млрд. долларов: IBM публикует финансовые результаты четвертого квартала и 2011 года в целом

    21:152

    Family Mobile — учет финансов на Android: Популярная программа для учета личных финансов Family получила первое мобильное приложение.

    20:15

    Интегрированное графическое ядро Intel HD P3000 позиционируется в качестве решения для рабочих станций начального уровня: По производительности Intel HD P3000 не уступает NVIDIA Quadro FX 580

    19:5819

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.1.2 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    19:57

    Социальное интернет-радио Soundtracker 2.2 для Series 40: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    19:56

    Число приложений в Windows Phone Marketplace превысило 60 тысяч: На загрузку первых 40 тысяч ушло потребовалось более года, а последние 10 тысяч были загружены всего лишь за 25 дней

    19:432

    Sharp присоединяется к программе лицензирования One-Blue: Программа лицензирования One-Blue обеспечивает централизованный доступ к патентам, используемым в технологии Blu-ray Disc

    19:423

    Мнение Juniper Research: рынок ультрабуков в ближайшие годы будет расти быстрее рынка планшетов: Выход ОС Windows 8 должен стать поворотной точкой в продвижении ультрабуков

    19:2812

    Intel собирается выпустить процессоры Core i3-3120ME и i3-3217UE: Процессоры для встраиваемых систем Intel Core i3-3120ME и i3-3217UE будут иметь по два ядра

    19:114

    Toshiba выпускает первый в мире жесткий диск со встроенным шифрованием для МФУ: Накопители предназначены для устройств на платформе eBRIDGE нового поколения

    19:003

    Antec готовит к выпуску корпус Three Hundred Two: В России модель поступит в продажу в марте-апреле

    17:407

    Поставки смартфонов с поддержкой NFC в текущем году составят не менее 80 миллионов: По сравнению с прошлым годом обещается рост поставок смартфонов с поддержкой NFC в 2,2 раза

    17:322

    Lattice Semiconductor расширяет семейство FPGA LatticeECP3: Новинки «идеально подходят для приложений с ограничениями по энергопотреблению и габаритам»

    17:00

    Таиландское наводнение обошлось WD в 199 млн. долларов: Компания отчиталась за второй финансовый квартал 2011 года

    16:4012

    Карта расширения Cambridge Pixel HPx-200e предназначена для сбора данных, поступающих с радара: Карта HPx-200e оснащена интерфейсом PCI Express x1

    16:106

    Беспроводную клавиатуру Elecom TK-FBS035E можно свернуть в трубочку: Новинка будет доступна в четырёх различных вариантах расцветки

    15:305

    Micron, Elpida и Nanya ведут переговоры об объединении: Совместное предприятие сможет лучше противостоять южнокорейским конкурентам

    15:12

    SPAMfighter v.7.5.99 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    15:00

    Simple Port Forwarding v.3.2.10 - утилита для управления трафиком на роутерах: Утилита для управления трафиком на роутерах

    14:25

    Китайцы оценили Android-часы с поддержкой GSM в $200: Устройство обеспечивает до 36 часов автономности в активном режиме работы

    14:087

    HyperSnap-DX v.7.11.04 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide

    13:50

    StormST Still Tower Gamer Edition — игровой ПК в корпусе NZXT H2 : Процессор игрового ПК StormST Still Tower Gamer Edition охлаждается СВО

    13:464

    Olympus собирается возродить серию фотоаппаратов OM: Новая беззеркальная камера со сменными объективами получит обозначение OM-D

    13:4012

    Платформа AMD Brazos стала основой мини-ПК Epson Endeavor NP30S: В Японии Endeavor NP30S стоит примерно $390

    13:1915

    WildBit Viewer v.5.10 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    13:15

    Системная плата Giada MI-A75 типоразмера Mini-ITX рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM1: Оснащение Giada MI-A75 включает четыре порта SATA 6 Гбит/с и два порта USB 3.0

    12:55

    Pioneer представила оптический привод BDR-PR1 с поддержкой Blu-ray: Производитель делает ставку на качестве записи в ущерб скорости

    12:557

    Image Tuner v.2.2 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    12:40

    Venray Technology встраивает процессор в память типа DRAM: Применение техпроцесса, используемого для производства DRAM, сказывается на энергопотреблении процессора

    12:3210

    Defraggler v.2.09 - бесплатный дефрагментатор с возможностью дефрагментации только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    12:05

    FreeRIP v.3.65 - бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    11:30

    Windows Phone займет второе место: Операционная система Windows Phone в ближайшие годы станет второй по популярности в мире мобильной ОС

    10:552

    Раскрыты доходы злоумышленников от сетевых мошенничеств с «платными архивами»: Количество так называемых «платных архивов», детектируемых антивирусным ПО Dr.Web как Trojan.SmsSend, с каждым месяцем неуклонно растет

    10:20

    Cisco: интернет - удвоение каждые пять с третью лет: Интернет удваивается в объеме каждые 5,32 года

    09:45

    Lenovo и Polycom: продукция Lenovo будет оснащаться решениями Polycom RealPresence HD Video and HD Voice: Устройства Lenovo будут оптимизироваться для ПО видеосвязи Polycom RealPresence Desktop и RealPresence Mobile и оснащаться им в качестве встроенного ПО

    09:10

    Нетбук HP Mini 1104 на платформе Cedar Trail представлен официально: Стоимость модели в базовой конфигурации начинается от $399

    08:458

    Вставить карту 2ГИС на сайт стало ещё проще: Онлайн-карты 2ГИС можно встраивать на сайты организаций с помощью удобного инструмента — конструктора виджетов

    08:35

    LG готовит наследника смартфону Optimus 3D: Модель получит дисплей NOVA и более быстрый процессор

    08:309

    COUGAR разработала уменьшенный вариант корпуса Evolution: Модель категории «Super Midi-Tower» рассчитана на системные платы ATX и microATX

    08:152

    "Почемучка" для iPad поможет малышу развить логическое мышление: Новое приложение поможет ребенку развить логику, ассоциативную память и воображение

    08:00

    В Sony придумали, как улучшить датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой: При уменьшении габаритов датчика одновременно удалось повысить качество изображения

    08:0027

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