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    14 января 2012

    CES 2012: GIGABYTE перевела планшет S1080 на платформу Intel Cedar Trail: Устройство комплектуется процессором Atom N2800

    22:265

    У Samsung готов планшет Galaxy Tab 7.0N для немецкого рынка : В продаже «немец» должен появиться до конца текущего месяца

    20:258

    Transcend начинает продажи карт microSDHC Class 10 объемом до 32 ГБ : Карта Transcend microSDHC Class 10 объемом 32 ГБ стоит $69.

    19:576

    Вышло обновление Навител 5.0.4.2 для Symbian-смартфонов: В новой версии программы включены множество изменений, в том числе возможность принудительной перепрокладки маршрута и поиск POI вдоль маршрута

    19:46

    Cинтезатор SunVox теперь работает и на Android: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    19:34

    Карманный счетовод 1.1.0 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    19:32

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.1.1 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    19:31

    Auto App Organizer 3.80 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    19:25

    Новая версия картографического приложения TrekBuddy 1.0.19 для J2ME: Утилита дает возможность следить за положением пользователя по карте, определять текущие координаты, а также выполнять ориентирование на местности

    19:24

    Secrets for Android 2.1 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    19:18

    Вышло обновление Mobbyway для всех платформ: С его помощью можно наблюдать на карте, где в данный момент находятся ваши близкие люди

    19:13

    Handcent SMS 3.9.10 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    19:11

    Cool Reader 3.0.55-9 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    19:00

    CameraPro (CameraX) 2.07 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    18:58

    Boldbeast Nokia Call Recorder 3.20 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    18:49

    Kingsoft free Office 4.3 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    18:36

    AntiVirus Free 2.10 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    18:34

    Вышел переводчик Translate.Ru для iOS: Мобильное приложение работает на базе Translate.Ru API, поэтому для перевода необходимо подключение к Интернету.

    18:28

    ArtRage 1.3.1 для рисования на iPad: В программе можно имитировать самые разные стили рисунка: масляными красками, акварелью, чернилами, аерографом, карандашами, углем, пастелью.

    18:26

    CES 2012: планшет для разработчиков на платформе Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960: Тактовая частота двухъядерного процессора Snapdragon S4 MSM8960 равна 1,5 ГГц

    18:004

    CES 2012: Acer показала 27-дюймовый моноблок Aspire Z7871: Центральным элементом аппаратной платформы моноблока является процессор Intel Core третьего поколения

    17:5811

    Корпус SilverStone TJ04-E поддерживает системные платы форм-фактора SSI CEB: Сложно придумать конфигурацию, которая бы не уместилась в этом корпусе

    17:407

    CES 2012: «универсальная гарнитура для путешественников» SteelSeries Flux имеет складную конструкцию: В продаже гарнитура SteelSeries Flux должна появиться во втором квартале

    17:20

    CES 2012: 17-дюймовый ноутбук Samsung Series 7 Chronos : В конфигурацию ноутбука входит процессор Intel Core i7 следующего поколения

    16:309

    CES 2012: Compal показала QAV20 — прототип гибрида планшета и ультрабука: Продукт Compal получился легче, чем Lenovo IdeaPad Yoga

    16:136

    CES 2012: Novero Solana - гибрид планшета и нетбука на платформе Intel Cedar Trail: Устройство оснащается процессором Intel Atom N2600

    16:042

    CES 2012: ассортимент Sony пополнили карты SD UHS-I: Наряду с маркировкой UHS-I, новые карточки Sony имеют маркировку Class 10

    15:582

    CES 2012: габариты barebone-системы на платформе AMD, показанной TUL, равны 165 x 165 x 55 мм: Чтобы собрать мини-ПК, достаточно добавить модуль памяти и накопитель

    15:292

    Что показал внимательный взгляд на подсистему питания 3D-карты PowerColor HD 7970 Vortex?: Преобразователь построен по схеме «8+1+1» фаза

    14:453

    Корпус Spire Sonex 6010 имеет полностью сетчатую переднюю панель: На передней и задней панели предустановлено по 120-мм вентилятору с синей подсветкой

    14:402

    Контроллер системы охлаждения Scythe Kaze Master Pro Ace имеет алюминиевую переднюю панель: Устройство позволяет независимо управлять скоростью вращения шести вентиляторов

    14:033

    CES 2012: прототип ультрабука Sony: Прототип ультрабука Sony VAIO получил 13-дюймовый экран

    13:472

    CES 2012: «флэшки» Sony MicroVault USM-Q оснащены интерфейсом USB 3.0: Одновременно представлены модели USM-P и USM-M

    13:23

    CES 2012: корпус Cooler Master Elite 120 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX : На панели ввода-вывода Cooler Master Elite 120 есть разъемы двух портов USB 3.0

    13:094

    CES 2012: Arc Mouse, Touch Mouse и другие периферийные устройства Microsoft: Компания Microsoft подготовила несколько вариантов мышек с символикой 2012 года по восточному календарю

    12:482

    CES 2012: первые смартфоны Sony под собственной маркой, пока полуофициально — Xperia Ion и Xperia S: Флагманская модель Sony Xperia Ion поддерживает LTE

    12:253

    CES 2012: три варианта корпуса Cooler Master Cosmos II: Авторский вариант оформления корпуса может стоить более $1000

    12:107

    CES 2012: RunCore показала SSD на одной микросхеме: В четырех накопителях используется одна и та же разработка RunCore

    11:546

    CES 2012: корпус для ПК Cooler Master HAF XM: Корпус Cooler Master HAF XM характеризуется хорошей вентиляцией

    11:352

    CES 2012: Sennheiser анонсирует наушники HD700 стоимостью $1000: Продажи Sennheiser HD700 должны начаться в марте

    11:205

    CES 2012: тест скорости смартфона Samsung Galaxy Nexus в сети LTE: Аппарат Galaxy Nexus с поддержкой LTE работает под управлением ОС Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

    11:052

    Игровая клавиатура Tt eSPORTS MEKA G1 COMBAT WHITE выкрашена в белый цвет: Белым стал корпус устройства, клавиши остались черными

    07:006

    CES 2012: Toshiba показала образцы будущих планшетов: Одна из представленных моделей работала в аквариуме с водой

    02:408

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