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    2 января 2012

    Водоблок Coollaboratory ALPHEOS выпускается в двух вариантах — для процессоров Intel и AMD: По словам Coollaboratory, в процессорном водоблоке ALPHEOS отсутствуют «мертвые зоны»

    16:292

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AE2071 оснащен 20-дюймовым экраном со светодиодной подсветкой: Конфигурация MSI Wind Top AE2071 включает два порта USB 3.0

    16:074

    Системная плата Wibtech Hacker Z77 рассчитана на процессоры Ivy Bridge: Плата оснащена двумя слотами PCI-Express 3.0 x16

    15:4917

    BitFenix оснащает интерфейсом USB 3.0 универсальное устройство для работы с картами памяти: Внутренний картридер совместим со сменными носителями 35 видов

    15:30

    Температура GPU AMD Radeon HD 7970, разогнанного до 1,26 ГГц со штатной системой охлаждения, не превышает 68°С: AMD Radeon HD 7970 имеет хороший потенциал разгона

    12:3316

    LG рассказала подробнее о 55-дюймовом дисплее типа OLED: LG покажет 55-дюймовый телевизор с экраном типа OLED на выставке CES 2012

    11:4516

    Графический процессор AMD Radeon HD 7970 разогнан до 1,7 ГГц, память — до 8,0 ГГц: Экспериментаторам пришлось изменить напряжения питания и использовать для охлаждения жидкий азот

    11:2212

    Планшетный компьютер BungBungame Photon 100 на базе процессора AMD Z-01 представлен официально: Разработчики получили около 7,5 тыс. заказов на изделие

    08:1316

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