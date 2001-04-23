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    23 апреля 2001

    Внешний FireWire DVD-R/CD-RW привод от LaCie:

    23:41

    Больше Palm´а от HandEra:

    23:31

    Panasonic 4,7 Гб DVD-RAM/R: одним выстрелом - все форматы:

    23:12

    Synergy 2000 от ELSA:

    22:21

    Новая ценовая политика NVIDIA:

    22:03

    ServerWorks III WS – чуть яснее:

    20:31

    Wacom добралась до мобильников:

    13:49

    Первый 300 мм кремний Winbond выпустит на родной земле:

    13:18

    UMC будет производить чипсеты для VIA:

    12:42

    Конец эры стриммеров?:

    11:06

    USB-S/PDIF адаптер:

    10:32

    Видеовход станет стандартом для 17+ дюймовых ЖК мониторов:

    07:36

    1,7 ГГц Pentium 4 в Японии и официально:

    07:19

    NEC сокращает производство LCD мониторов:

    07:15

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