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    18 апреля 2001

    IDF Spring 2001: подробности о i830M:

    23:53

    Внешний винчестер с FireWire от LaCie:

    23:26

    Реклама на мобильных телефонах - ближе к реальности:

    23:02

    NEC-Mitsubishi уценивает LCD дисплеи на 40%:

    22:39

    3G? Это уже старо…:

    22:25

    TSMC: следующий рубеж – 0,10 мкм к К3 2002:

    22:08

    Intel и переход на 0,13 мкм: "не в этом году":

    22:06

    TSMC опять первая:

    19:16

    ASUS - и тут DDR Deal:

    18:49

    MP3 плеер от Maxell:

    18:44

    Intel и запасы:

    18:13

    Simple DDR:

    17:33

    DTLA - продолжение истории:

    16:48

    Matrox Marvel G450 eTV - в продаже:

    16:45

    Nanya - не все так радужно:

    16:27

    16x FireWire CD-RW от Fantom:

    16:21

    Суета вокруг Athlon 1,4 и 760MP:

    15:57

    Немного уточнений по Brookdale:

    15:30

    IBM и Infineon против Motorola: гонка начинается:

    15:07

    Мышка Cherry:

    11:51

    DRAM: оптовые цены подросли впервые за 8 месяцев:

    11:27

    Intel: затруднения с поставками 1 ГГц Mobile Pentium III:

    08:09

    LCD мониторы: IBM тоже снижает цены:

    07:46

    VIA C3 700 в Японии:

    03:42

    Фото дня:

    03:20

    Samsung и SST помогут друг другу:

    02:53

    Vodafone: 3G в следующем году:

    02:31

    Rambus - а лицензии-то идут:

    02:15

    11,5 Тб – хорошая емкость.:

    01:44

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