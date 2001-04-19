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    19 апреля 2001

    Новый процессор Intel в Москве:

    23:56

    Тайвань в ожидании нового поколения Pentium 4:

    21:22

    Куб на 8 процессоров:

    21:17

    Transmeta Astro: пока все в тумане...:

    20:14

    800 МГц Mobile Duron и новые цены…:

    19:57

    Производители TFT ЖК дисплеев спорят о стандарте:

    16:50

    Водяное охлаждение для народа:

    15:41

    Планы Fujitsu:

    15:18

    Новая политика от AOpen:

    14:48

    Рубашка, генерирующая энергию:

    13:57

    Пресс-конференция AMD: некоторые выдержки:

    12:46

    AMD - в плюсе! (финансовые результаты К1 ´01):

    07:56

    1 ГГц Alpha Compaq - живьем:

    07:28

    Агрессивный маркетинг от Kingston:

    03:18

    Много пасты не бывает:

    02:45

    Что рассказывал Гелсинджер японцам:

    02:31

    Миниатюрный GPS модуль:

    01:54

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