Прибор Steba Smoking Box для ароматизации продуктов дымом Парфюм для рыбы и мяса в домашних условиях

Немецкая компания Steba известна нашим читателям отличными мультиварками, су-видами, электрогрилями, а также тем, что на ее заводе в Германии один из наших авторов побывал лично. И хотя владельцы бренда не пытаются отрицать, что уже довольно давно используют производственные мощности не только в Германии, но и в других странах, в том числе в Китае, наш опыт тестирования демонстрирует в целом очень достойное качество продукции, выпускаемой под маркой Steba — где бы она ни выпускалась. Рассматриваемое сегодня устройство довольно забавное: в Советском Союзе оно наверняка распространялось бы в виде чертежей, по которым «гаражные кулибины» и технически подкованная молодежь воспроизводили бы его на месте, своими руками. Однако сейчас у нас «капитализмЪ» (© Иван Данко), поэтому прибор предлагается купить. Посмотрим: стоит ли? Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Steba Модель Smoking Box (в комплектации Starterset) Тип прибор для ароматизации продуктов дымом Страна производства Китай Гарантия 1 год Размер (без насадки и шланга) 155×37×37 мм Длина насадки 33 см Вес в оснащенном состоянии (с батарейками) 310 г Комплектация Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: собственно устройство;

насадку в виде трубки с присоединенным к ней резиновым шлангом;

две пачки с древесной щепой для копчения (гикори и бук);

полиэтиленовый пакет с зип-локом;

рекламный листок с полным перечнем продукции производителя щепы;

инструкцию на мелованной бумаге формата А5 на немецком и английском;

инструкцию в виде одного сложенного вчетверо листа формата А4 на русском;

гарантийный талон. На первый взгляд Сначала, увидев, что устройство работает от 4 батареек формата АА, мы несколько удивились: трудно себе представить, чтобы источник тока такой мощности смог извлекать дым даже из очень хорошо просушенной щепы в течение хотя бы одной минуты. Однако потом, когда мы увидели, что батарейки нужны всего лишь для вращения вентилятора, дальнейшие сомнения отпали: щепу придется поджигать самостоятельно, вручную. Собственно, после этого открытия никаких неясностей в принципе работы устройства у нас не осталось, поэтому было признано, что рассматривать больше нечего. Все понятно. Инструкция Руководство пользователя, как это часто бывает у немецких компаний, содержит массу сведений о том, чего делать категорически нельзя. К сожалению, в данном конкретном случае это совмещается с практически полным отсутствием полезных сведений о том, как правильно делать то, что делать все-таки можно. Мы было грешили поначалу на «халявный» подход к переводу на русский язык, но заглянув в англоязычную часть фирменного англо-немецкого руководства, поняли, что там все так же скромно. Фактически, инструкция содержит сведения о том, как вставить в прибор батарейки, собрать его, засыпать щепу и начать извлекать дым — всё. Поэтому в качестве настоящей, полноценной инструкции мы предлагаем нашим читателям раздел «Использование» этой статьи. В нем будут подробно освещены все те грабли, на которые мы последовательно наступили, прежде чем нам удалось заставить рассматриваемое устройство выдавать стабильный, предсказуемый и вкусный результат. Управление Управляется прибор одним переключателем, который включает и выключает вентилятор. Также к «управлению» условно можно отнести процедуру засыпки щепы в емкость для нее и поджиг верхнего слоя с помощью, например, спички. Использование Подготовка Все, что нужно сделать после доставания прибора из коробки и перед первым его использованием — это установить в него 4 батарейки формата АА. В комплект поставки они не входят. Также мы бы рекомендовали (в инструкции об этом ни слова) поместить щепу из вскрытого пакетика в достаточно герметично закрываемую банку или контейнер: щепа — очень гигроскопичный материал, а дым от сырой будет содержать больше влаги и меньше ароматических смол. Процесс Первая попытка использования выглядела, как показано на фото ниже: мы положили кусок свежепросоленной красной рыбы в шедший в комплекте пакет, вставили в него конец шланга и слегка подзатянули вокруг зип-лок (очевидно, что загерметизировать пакет идеально таким способом невозможно). Как говорят в этих ваших интернетах: «Epic fail!» Зачем дыму расправлять пакет и заходить внутрь, когда есть такие удобные щели по бокам от шланга? В результате в пакет дым проник сантиметра на 2-3 от места «впрыска», весь же остальной объем очутился в помещении, которое потом пришлось довольно долго проветривать. Решив быть умнее, на следующий раз мы запихнули шланг поглубже. Все равно без толку. Дым отыскал направление наименьшего сопротивления — и потек вдоль шланга назад, к щелям между шлангом и пакетом. В результате с рыбой он соприкасался разве что с ближнего к шлангу края. «Это вызов!» — сказали мы. Перестали экспериментировать и начали заниматься тем, с чего, по-хорошему, стоит начинать любое активное действие: думать. В результате минут за 10 была рождена вполне работоспособная схема, которая и использовалась потом во всех тестированиях. Во-первых, все действия были перенесены под вытяжку. Настоятельно советуем это всем пользователям данного прибора.

Пакет, очевидно, требовался как можно более мягкий, не оказывающий жесткого сопротивления попыткам «раздуть» его. Оптимальным общедоступным вариантом были сочтены т. н. «пакеты для бутербродов», продающиеся в рулонах — у них очень тонкие стенки, поэтому сопротивления они практически не оказывают.

В пакет укладывается содержимое, как можно ближе к запаянному его краю.

В открытый край вставляется трубка, после чего весь край «гармошкой» собирается вокруг нее и поверх все это туго обматывается в несколько оборотов канцелярским скотчем. В результате получается относительно герметичное соединение.

Воздух из пакета по возможности «сдувается» — либо легким сминанием самого пакета, либо, если вы не брезгливы, можно «высосать» воздух через трубку (подсказка для брезгливых: конец трубки можно обернуть салфеткой).

Теперь трубку можно присоединить к основному блоку, засыпать в него щепу — и комплекс полностью готов к работе. На видео ниже вы можете увидеть, как это происходило в реальности. По окончании процесса (когда дым настолько наполнит пакет, что повалит изо всех щелей на корпусе устройства), нужно выключить прибор, быстро сдернуть со шланга край пакета вместе со скотчем (они тоже образуют своего рода «трубку»), перегнуть эту трубку несколько раз и прихватить место перегиба обычной прищепкой. Инструкция утверждает, что для обретения «аромата дымка» достаточно, чтобы пищевой продукт побыл в дыме 2-3 минуты. Мы на всякий случай держали продукты в пакете, пока дым не оседал полностью, т. е. газовая среда внутри пакета не становилась прозрачной. Для этого требовалось в среднем 5-6 минут. Впечатлил нас низкий расход щепы: поначалу кажется, что пакетики, идущие в комплекте, очень маленькие и закончатся мгновенно, но когда понимаешь, что на одно «копчение» уходит не более трети чайной ложки... Уход Об уходе инструкция ничего не говорит, кроме рекомендации очистить камеру для щепы от несгоревших остатков после того, как прибор остынет. Тестирование Способ, который мы в результате собственного мини-исследования сочли наиболее удачным, описан выше, в главе «Использование». Именно этим способом проводилась ароматизация всех продуктов в наших тестах. Соленая красная рыба Самый простой и самый очевидный продукт, который хочется «слегка подкоптить». Мы использовали самостоятельно засоленную форель. Сразу после «ароматизации» продукт нарезался и подавался на стол. Результат: отлично. Рыба отлично впитала аромат, по вкусу это было почти неотличимо от холодного копчения. По виду — конечно, легко отличимо: копченая рыба не бывает такой сочной, да и цвет меняет. Свиные ребра Второй эксперимент был из разряда смелых: мы решили посмотреть, что будет, если ароматизировать дымом свиные ребра су-вид, а потом обжарить их на сковородке. Результат: хорошо. Мы никоим образом не хотим сказать, что это было невкусно — просто эффект от ароматизации был оценен тестерами по-разному: некоторые оценили «копченую» составляющую как «самое то», другие же жаловались, что она чувствуется слабовато и они ждали большего. Можно, конечно, было подкоптить ребра уже после приготовления — но тогда есть их пришлось бы холодными, а это совсем не то, чего нам хотелось. Сыр Был взят обыкновенный «банальный сыр» (типа российского «голландского») и ароматизирован нашим стандартным методом. Результат: хорошо. На сколько-нибудь ощутимую глубину аромат копчения за такое время, конечно же, проникнуть не успел, но в то же время некоторую пикантность поедаемому продукту наличие на его поверхности тонкого слоя аромата копчения все равно придавало. Как минимум, данная процедура превратила совершенно обычный сыр в нечто пикантное. Рыбный стейк Мы не опустили руки и все равно желали получить горячий продукт с ощутимым эффектом «подкопченности». Поэтому для второй попытки мы взяли то, что у нас за все время проведения тестов получилось лучше всего: красную рыбу. Стейк был ароматизирован нашим стандартным способом и сразу после этого отправлен на сковородку. Результат: отлично. Мы можем лишь предположить, что в жирной красной рыбе этот самый жир настолько хорошо впитывает аромат копчения, что потом, в процессе приготовления, он не только не отдает его, а наоборот — проникает в рыбу еще глубже. Цезарь с «копченой» утиной грудкой Утиная грудка су-вид была ароматизирована, быстро поджарена, нарезана тонкими ломтиками и интегрирована в состав салата «Цезарь». Результат: отлично. Может быть, сказался тип материала, может быть — чрезвычайно низкая длительность обжаривания, но в результате эффект был ощутимо различимее, чем в случае со свиными ребрышками. Да и в целом идея использования ароматизированной дымом утки в составе салата «Цезарь» была признана годной и достойной запоминания.

Выводы Steba Smoking Box — прибор, безусловно, интересный. Лучшим свидетельством этого является то, что мы еще довольно долго игрались с ним уже после окончания официальной тестовой процедуры — а заинтересовать нас какой-нибудь кухонной техникой после почти четырех лет существования раздела, честно говоря, тяжело. Впрочем, переоценивать его не нужно: это не домашняя коптильня, пусть даже с приставкой «мини». С некоторыми продуктами технология быстрой ароматизации дымом работает отлично, с некоторыми — похуже, это тоже следует учитывать. Мы бы сказали, что описания процесса использования и результатов тестирования из этой статьи вполне достаточно для того, чтобы вы сами могли решить, нужно вам это устройство или нет. Ответы могут быть разными, однозначно их предсказывать мы в данном случае не возьмемся. Плюсы быстрое придание аромата дыма самым различным продуктам

простота и очевидность конструкции

возможность использования в походах и на пикниках (работает от батареек)

чрезвычайно низкий расход щепы Минусы не все продукты одинаково хорошо впитывают аромат копчения за такой малый срок

Ароматизатор дымом Steba Smoking Box

предоставлен для тестирования компанией





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