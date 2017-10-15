Электрическая сушилка Mystery MDH-321

Простейшее однокнопочное

Мы протестировали множество различных электрических сушилок (дегидраторов), однако еще ни разу нам не встречалось настолько простого прибора. Как правило, на электросушилке присутствует хотя бы регулятор температуры, в более дорогих моделях нередко наличествует еще и таймер. В этом отношении модель Mystery смотрится шедевром минимализма: из всех органов управления у нее присутствует лишь один — кнопка «On/Off».

Оглавление

Характеристики

Производитель Mystery Electronics Модель MDH-321 Тип сушилка (дегидратор) электрическая Страна производства Китай Гарантия 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня производства Ориентировочный срок службы 5 лет Заявленная мощность 250 Вт Материал корпуса пластик Материал поддонов прозрачный пластик Количество лотков 5 Управление одна механическая кнопка включения Тип обдува вертикальный Заявленный диапазон температур 40—70 °C Особенности варьируемая высота лотков Длина шнура 90 см Площадь поддона ≈0,08 м² Площадь всех поддонов ≈0,4 м² Габариты высота 20 см, диаметр 33 см Вес 2,4 кг Средняя цена T-12648530 Розничные предложения L-12648530-10

Комплектация

Упаковка яркая и разноцветная (существенно более разноцветная, чем сам продукт). Основные характеристики (количество лотков, потребляемая мощность и пр.) можно прочитать прямо здесь.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили полностью собранную сушилку.

На первый взгляд

Как раз тот случай, когда прибор выглядит в точности «на то», чем он является на самом деле. Эта дешевая китайская электросушилка выглядит именно как дешевая китайская электросушилка. Однако сделано все аккуратненько, ничего ниоткуда не торчит и не цепляется, вентиляционные отверстия не пропилены болгаркой. В общем, недорого, но пристойно.

Отверстие для выхода горячего воздуха закрыто «грибком», так что даже если продукты будут сыпаться сверху, попасть на спираль они не смогут (спойлер: а спираль находится действительно прямо под грибком).

Поддоны изготовлены из прозрачного пластика.

У поддонов есть забавная особенность: на одной стороне у них по периметру находятся своеобразные «постаменты».

...А на другой — «ножки».

Соответственно, установить один поддон на другой можно двумя способами: ножкой на постамент либо ножкой «мимо» постамента. Так регулируется расстояние между поддонами. В низком состоянии оно равно 1,25 см, в высоком — 2,5 см.

Инструкция

Руководство по эксплуатации будет однозначно полезно тем, кто еще ни разу ничего не сушил и с электросушилками незнаком. Оно не только содержит советы по использованию прибора, но и весьма подробно описывает, какие продукты каким способом правильно подготавливать к сушке, какое приблизительно время будет нужно для получения нужной консистенции, и так далее, и тому подобное — причем по очень большому ассортименту исходного сырья. То есть в качестве пособия для «начинающего сушильщика» лучше даже придумать трудно.

Единственная не то чтобы претензия, но оговорка: с точки зрения более опытного кулинара, некоторые советы, даваемые в инструкции в довольно-таки ультимативном тоне («этот продукт перед сушкой обязательно следует отварить»), на самом деле, в реальной жизни, допускают более вольные трактовки. Впрочем, став опытным, наш воображаемый начинающий пользователь сушилки наверняка это выяснит самостоятельно.

Управление

Это, наверное, будет самая короткая глава «Управление» за всю историю раздела кухонной техники. Ну что уж тут поделать.

Во включенном состоянии кнопочка подсвечивается.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием производитель рекомендует поддоны и крышку снять и промыть в воде с небольшим количеством моющего средства, потом прополоскать и высушить.

Эргономика

Поскольку любой уважающий себя тестировщик инструкцию читает только в том случае, если что-то явно пошло не так, фичу с регулировкой высоты поддонов мы поначалу совершенно не просекли и, наоборот, приняли за баг :) — иногда поддоны становились так, а иногда этак. Однако потом, приноровившись, мы ставили, убирали и меняли местами поддоны почти «на автомате», причем получая именно ту высоту, которую хотелось.

Щели в сетчатом дне поддона имеют изменяющуюся от внутренней к внешней окружности длину и постоянную ширину около 6 мм. Это не такая уж мелкая ячейка, что в определенных случаях может стать проблемой — например, при сушке маленьких грибов.

В целом, трудно найти какие-то эргономические особенности у такого несложного прибора с предельно простым управлением. Нас в процессе его эксплуатации ничто не напрягло настолько сильно, чтобы остаться в памяти — вот и все, что можно сказать об удобстве использования.

Кстати, важный момент: производитель настаивает на том, чтобы при эксплуатации сушки всегда устанавливались все 5 поддонов, даже если некоторые из них при этом будут оставаться пустыми.

Уход

Производитель рекомендует основание протирать влажной тряпкой (предварительно отключив прибор от сети), а сетки и крышку прополаскивать в воде, можно с моющим средством.

Но есть один «хинт» из нашего личного опыта: когда мы сушили рыбу, капли маринада очень сильно запачкали основание, да еще и присохли. Оттирать такое «влажной тряпкой» — это, простите, проще (и быстрее) новую сушилку купить. Поэтому мы просто взяли и разобрали ее. Сделать это легко: сначала отвинтить крестовой отверткой два самореза на «грибке», снять его, а потом отвинтить еще 4 самореза по краям крышки и снять ее, подковырнув и потянув вверх.

Грибок и крышку теперь стало можно замочить и потом отмыть под большим количеством проточной воды. Ну а заодно мы смогли заглянуть внутрь. Там все так же просто, как снаружи. Единственное, что немного удивило — для нагнетания воздуха используется не обычный вентилятор, а центробежный.

Надпись на моторе помогла нам найти «родную сестру» Mystery MDH-321 на Alibaba.com.

Тестирование

Объективные тесты

Энергопотребление устройства во включенном состоянии составляет около 240 Вт (при напряжении в сети 220 В). Тэн в процессе работы греется постоянно, не отключаясь.

При температуре в помещении 20 °C в нижнем поддоне незагруженной сушилки после включения и прогрева температура стабилизировалась на уровне 65 °C, в верхнем — 57 °C. Но нужно понимать, что это был замер в идеальных условиях пустой сушилки.

В одном из практических тестов (при сушке помидоров) на начальном этапе (первый час процесса) температура в нижнем поддоне стабилизировалась на уровне 62 °C, а в верхнем — 47 °C.

Легко заметить, что температура в нижнем поддоне мало зависит и от этапа сушки, и от заполненности сушилки, а вот в верхнем поддоне она в зависимости от этих факторов может довольно сильно изменяться. Также очевидно, что по мере высушивания содержимого ситуация с температурой на разных уровнях будет все больше приближаться к «идеальному» состоянию.

Сушеные помидоры

Это один из наших любимых тестов для дегидраторов, поскольку он позволяет сразу выявить много особенностей — и скорость сушки, и ее равномерность «по вертикали» и «по горизонтали» (в данном случае — от центра к краям). В общем — удобный тест. В этот раз мы решили его усложнить, попутно получив ответы на некоторые дополнительные вопросы, а заодно визуально отследить процесс сушки «в динамике».

Начали мы эксперименты с того, что нарезали помидоры по-разному: некоторые вдоль, а некоторые поперек. По внешнему виду в самом начале «поперечные» выигрывают с большим отрывом :)

Буквально через 4 минуты после включения крышка почти полностью запотела.

Через 2 часа мы поменяли поддоны местами, а заодно посмотрели, как себя чувствуют подопытные. Помидоры, нарезанные вдоль, были довольно влажными, лишь слегка подсохли.

Их поперечные собратья усохли намного сильнее — и это несмотря на то, что располагались они выше.

Мы подождали еще 2 часа и опять поменяли поддоны местами. И снова «продольные» помидоры оказали сильное сопротивление высушиванию. Причем внутри этой группы четко отслеживается еще одна закономерность: хуже всего сохнут те кусочки, которые лежат шкуркой вверх.

Поперечные высохли еще основательней. По ним стало можно отследить одну особенность тестируемого устройства: на краях сырье просушивается явно лучше, чем в центре. Это не так очевидно, как «снизу лучше, чем наверху», поэтому знание, безусловно, полезное.

Дальше мы решили оставить овощи в покое и не трогали их 6 часов. Почти все сырье за это время высохло до той стадии, которую мы признали окончательной.

Однако, к нашему удивлению, часть кусочков все еще оставалась ощутимо влажной. Мы выложили их на одну сетку и досушивали на ней отдельно еще 4 часа (чтобы уж наверняка).

В результате из 2600 граммов сырых помидоров получилось 160 граммов сушеных.

Результат: хорошо.

Нам удалось получить то, что мы хотели, хотя для этого пришлось 2 раза менять местами лотки и дополнительно досушивать отдельные особенно упорные экземпляры.

Белые грибы

Это одна из самых популярных в России сушеных заготовок, а времена на дворе как раз стояли вполне подходящие. Поэтому, уговорив себя, что это «рабочая командировка», мы поехали в лес за грибами. Фортуна не оставила нас без трофеев.

Нарезали, уложили.

Закрыли крышкой, запустили.

Приблизительно прикинув возможности сушилки и эффективность ее работы на помидорах, с грибами мы поступили вообще элементарно просто: включили и «забыли» на 10 часов. Наши ожидания полностью оправдались.

Из 1300 граммов свежих белых мы получили 110 граммов сушеных.

Результат: отлично.

Если нужно что-то засушить до состояния хруста — с этим Mystery MDH-321 справится без проблем, дайте только достаточно времени.

Маринованный судак

Мы взяли 1,7 кг свежего филе судака.

Нарезали его небольшими кусочками.

И замариновали в одном из любимых маринадов для рыбы: 1 ст. л. соли, 1 ст. л. нерафинированного тростникового сахара, 2 ст. л. Sriracha sauce, 2 ст. л. темного рисового уксуса, 100 мл устричного соуса. Мариновали ночь, в холодильнике.

На следующее утро выложили на поддоны и начали сушить.

Нужно отметить, что судака хватило всего на 3 поддона, но мы, как настаивает производитель, установили все 5, оставив 2 нижних пустыми. Почему именно нижних? Хотелось максимально отдалить рыбу от источника слишком уж горячего воздуха, чтобы она не «сварилась» раньше, чем завялится.

Мы меняли поддоны местами каждые 3 часа, всего потратив на сушку 9 часов. И все-таки чуть-чуть, самую малость, промахнулись: рыба получилась вкусной, но немного пересушенной. В следующий раз мы бы попробовали схему «8 часов и одна перемена посередине».

Впрочем, на скорость уничтожения продукта это никак не повлияло: 360 граммов рыбных чипсов разлетелись буквально за 5 минут на ближайшем корпоративе.

Результат: хорошо.

Зелень

Своего рода «закрепляющий» тест — как правило, с зеленью может достойно справиться практически любая сушилка. Мы разложили на разных поддонах довольно пестрый набор: укроп, петрушка, зеленый лук, лук-порей и базилик. Всего 480 граммов.

Через 8 часов получили 50 граммов сушеной зелени. Никаких нареканий к качеству работы сушилки выявлено не было.

Результат: отлично.

20 секунд в мощном барном блендере — и готова приправа по эксклюзивному рецепту.

Выводы

Mystery MDH-321 — весьма примитивная сушилка (чего, впрочем, никто не скрывает). Ей под силу далеко не все сценарии сушки — в основном из-за довольно высокой температуры в нижнем поддоне, изменить которую невозможно. Также в результате практических тестов было выявлено, что внешний радиус сохнет быстрее внутреннего (а вот с этой особенностью просто сменой поддонов не совладать). С другой стороны, для самых примитивных сценариев из серии «высушить до практически полного обезвоживания» описанные недостатки не так уж критичны, что продемонстрировали наши тесты.

Таким образом, мы можем констатировать, что сушилка Mystery MDH-321 подходит отнюдь не для всех видов заготовок, но при этом она чрезвычайно дешева и вполне сгодится как «устройство первого знакомства». Ну а дальше, если втянетесь, возможно, захочется чего-то более сложного.

Плюсы

простота

дешевизна

Минусы