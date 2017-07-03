iТоги 2017/6

основные темы и самые интересные новости июня 2017 года

Выставка Computex 2017, прошедшая в начале июня, принесла много новостей, но в них фигурировали разные компании, а если попытаться определить лидера по итогам всего месяца, чаще других наиболее читаемыми и обсуждаемыми, пожалуй, становились новости о продукции

Apple

В начале месяца компания Apple провела конференцию для разработчиков WWDC 2017. В ходе этого мероприятия был представлен моноблочный компьютер Apple iMac Pro.

Компоненты Apple iMac Pro находятся в одном корпусе с 27-дюймовым экраном разрешением 5120×2880 пикселей. Конфигурация системы включает процессор Intel Xeon с числом ядер от 8 до 18, от 32 до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объемом от 1 до 4 ТБ. Возможно оснащение 3D-картой AMD Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2 или Radeon Pro Vega 64 с 16 ГБ памяти. Для подключения периферийных устройств есть четыре порта USB 3.0 и четыре порта Thunderbolt 3. Возможность сетевого подключения обеспечивается наличием порта 10GbE.

Продажи должны начаться в декабре. В момент анонса была названа цена базовой конфигурации, равная $5000. Вскоре появилась неофициальная информация, что цена Apple iMac Pro в максимальной конфигурации превысит $17 000. Судя по бурному обсуждению в комментариях, вопрос формирования цен на продукцию Apple вызывает большой интерес.

На WWDC 2017 также была представлена операционная система iOS 11 для мобильных устройств Apple. Она выйдет осенью. Производитель опубликовал список устройств, которые получат обновление.

Для iOS 11 характерно большое количество нововведений, особенно заметных в случае планшетов iPad, имеющих экраны большего размера по сравнению со смартфонами и поддерживающих перьевой ввод.

Одно из новшеств, не связанных с размерами экрана, заключается в том, что в iOS 11 удалена возможность интеграции учетных записей социальных сетей.

В нынешней версии эта функция дает возможность регистрироваться или авторизоваться на сторонних сервисах, используя подключенные учетные записи социальных сетей.

Кроме того, на WWDC 2017 был представлен планшет Apple iPad Pro. Интересно, что эта новость не стала самой читаемой в свой день и по числу комментариев не может конкурировать с другими новостями, связанными с WWDC 2017.

Тем не менее, устройство вполне заслуживает упоминания. Сохранив размеры предшествующей модели, новый планшет получил экран большего размера — 10,5 дюйма по диагонали. Разрешение экрана составляет 2224×1668 пикселей, а обновляется он с частотой до 120 Гц. К другим новшествам относится однокристальная система Apple A10X, основная камера разрешением 12 Мп с оптической стабилизацией и фронтальная камера разрешением 7 Мп.

Вариант с 64 ГБ флэш-памяти стоит $649, с 256 ГБ — $749, с 512 ГБ — $949. Наличие в конфигурации сотового модема увеличивает цену до $779, $879 и $1079 соответственно.

Через неделю новый планшет Apple попал в руки специалистов ресурса iFixit, оценивающих ремонтопригодность электронных устройств.

Новый планшет Apple iPad Pro заработал у iFixit лишь два балла. Это объясняется тем, что при сборке слишком много используется клей, дисплей объединен с защитным стеклом в единый модуль, удорожая ремонт, а разъем Smart Connector практически невозможно заменить.

Завершает раздел, посвященный компании Apple, новость о том, что в минувшем квартале этой компании досталось 83,4% прибыли на рынке смартфонов. Год назад показатель Apple был равен 79,8%.

На компанию Samsung приходится 12,9% суммарной операционной прибыли отрасли, а всего, по оценке специалистов аналитической компании Strategy Analytics, лишь около 10 из 300 производителей смартфонов работают с прибылью. При этом насыщение рынка приводит к снижению прибыльности в целом. Тем не менее, рынок остается гигантским, так что продолжает подборку раздел

Смартфоны

Компания Lenovo готовит к выпуску новые модели под торговой маркой Moto. В июне стала известна стоимость смартфонов Moto G5S Plus, Moto X4 и Moto Z2 Force.

Как утверждается, флагман Moto Z2 Force будет стоить примерно $610. Модель Moto X4 оценена в $330, а наиболее доступным в тройке будет смартфон Moto G5S Plus стоимостью $280. Уточним, что цены указаны для индийского рынка.

Технические данные о новинках пока неполны. Известно, что Moto G5S Plus с экраном размером 5,5 дюйма получит SoC Snapdragon 625, у Moto X4 будет такой же экран, но SoC Snapdragon 660, а основой Moto Z2 Force послужит SoC Qualcomm Snapdragon 835.

Ожидается, что новые смартфоны Lenovo будут поставляться со свежей версией ОС. Тем временем компания Meizu назвала смартфоны, которые получат обновление ОС Android 7.0 Nougat.

Список включает модели Pro 6 Plus, Pro 6, Pro 6s, Pro 5, MX6, M5 Note, M3 Note и M3 Max. Выход обновления ожидается 10 июля, но уже с 2 июля, владельцы перечисленных устройств смогут зарегистрироваться для участия в открытой программе бета-тестирования. Отметим, что на аппаратах Google версия Android 7.0 Nougat стала доступна почти год назад.

Активное обсуждение вызвала новость с изображениями макетов смартфона Apple iPhone 8, напечатанных на 3D-принтерах. Как утверждается, основой послужили чертежи устройства. Изображение на «экране» макета — простая картинка, прикрытая защитной пленкой.

Судя по изображению, рамки экрана Apple iPhone 8 будут довольно тонкими, но все же заметными. А вот компания Sharp планирует выпуск смартфона с экраном вовсе не имеющим рамок. В июне в сети появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp.

Намерение Sharp выпустить такой аппарат подтвердил один из руководителей компании, обозначивший и срок появления новинки в продаже — декабрь. Технических подробностей об устройстве пока нет.

К наиболее ожидаемым анонсам июня можно отнести выход смартфона OnePlus 5. Его предваряло большое количество утечек, а накануне были опубликованы официальные изображения и цена.

Смартфон был представлен 20 июня.

Он основан на SoC Snapdragon 835. В зависимости от разновидности, объем оперативной памяти равен 6 или 8 ГБ, a флэш-памяти — 64 или 128 ГБ соответственно. Цена младшей конфигурации составляет $480 долларов, старшей — $540. Аппарат оснащен дисплеем AMOLED размером 5,5 дюйма и разрешением Full HD. В оснащении можно выделить порт USB-C, интерфейсы Bluetooth 5.0 и NFC, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 20 и 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Габариты устройства, работающего от аккумулятора емкостью 3300 мА·ч, равны 154,2×74,1×7,25 мм, масса — 153 г.

Внешне смартфон напоминает модель Apple iPhone 7 Plus. Вскоре разборка смартфона OnePlus 5 показала, что сходство с аппаратами Apple прослеживается и внутри. В частности, это касается широкого применения уплотнений и упрочнения корпуса по углам. Отметим, что и другие производители прибегают к таким приемам.

В результате разборки также стало известно, что фронтальная камера разрешением 16 Мп построена на датчике Sony IMX371, а в сдвоенной основной камере используются датчики Sony IMX398 и Sony IMX350 разрешением 16 и 20 Мп соответственно.

В самом конце месяца появилась информация, что смартфон LG V30 может лишиться основной отличительной особенности своего семейства. Речь идет о дополнительном экране, который есть у двух предшественников LG V30.

Причина, по которой производитель решил отказаться от второго экрана, пока неизвестна. Возможно, это связано с тем, что основной экран с соотношением сторон 18:9 просто не оставил места для второго экрана. Другое объяснение — тип экрана. В отличие от прошлых моделей, новая будет оснащена не жидкокристаллическим экраном, а экраном AMOLED, в котором нет подсветки, так что если оставить активным лишь небольшой участок, энергопотребление существенно снизится. Ранее для этого был необходим вспомогательный экран, позволявший отключить основной.

Завершающая новость раздела хоть и относится к смартфонам, но посвящена отнюдь не новинками этой категории, а включить ее в июньскую подборку заставляет огромное количество просмотров. Одной из самых читаемых новостей раздела стала новость о том, как инвалид-колясочник, работавший в Samsung, украл и продал 8474 смартфона.

Как утверждается, сотрудник Samsung Electronics, которого задержала полиция, поступил на работу в Samsung в 2010 году. Он занимался ремонтом старых телефонов, используемых разработчиками для тестирования обновлений. В отличие от других сотрудников Samsung, уходя с предприятия, злоумышленник не проходил через рамку металлоискателя, что и позволило ему в период с декабря 2014 года по ноябрь 2016 вывезти с территории штаб-квартиры указанное количество смартфонов на общую сумму $714 000.

В новостях, завершающих первое полугодие, были и другие активные темы, помимо смартфонов. Например, большого внимания удостоились

Процессоры Intel

Одна из наиболее загадочных новостей на эту тему — сообщение о том, что в базе SiSoftware появился процессор Intel с высокопроизводительным интегрированным GPU AMD. Источник расценил это как косвенное доказательство того, что сведения о якобы имевших место в прошлом году переговорах между AMD и Intel о лицензировании GPU AMD для использования в процессорах Intel не являются слухами.

Инженерный образец неизвестного процессора Intel, о котором идет речь, наделен интегрированным GPU HD Graphics Gen9. Идентификатор этого GPU (694C:C0) в точности соответствует идентификатору одного из решений AMD.

Кроме того, в параметрах приведена частота 1000 МГц и число потоковых процессоров (SP) — 1720. Второй параметр совершенно нетипичен для описания графических ядер Intel. Микроархитектура определена SiSoftware как Kaby Lake, но это вполне может быть и Kaby Lake Refresh, не определяемая корректно текущей версией ПО. Источник высказал предположение, что непонятный процессор предназначен для компьютеров Apple и не будет доступен в продаже как самостоятельное изделие. В любом случае о сроках его выхода на рынок остается только гадать.

А вот старшие процессоры Intel Core i9 появятся в продаже в октябре — во всяком случае, так говорилось в наиболее читаемой новости, датированной 13 июня.

Если верить источнику, новые процессоры будут появляться на рынке в три этапа. Июнь выбран для CPU с числом ядер до 10 включительно. В августе к ним добавится 12-ядерная модель Core i9-7920X, а старшие модели можно будет купить, начиная с октября.

Intel Core i9-7900X — самый производительный процессор семейства Skylake-X, среди тех, поставки которых начнутся первыми. Незадолго до начала продаж в сети появились результаты тестов Intel Core i9-7900X, демонстрирующие значительную разницу в энергопотреблении в сравнении с предшествующей моделью Core i7-6950X. Причем, не в пользу Core i9-7900X, хотя значение TDP у них одинаковое — 140 Вт.

Что касается производительности, работая на частотах до 4,5 ГГц, процессор Intel Core i9-7900X заметно превосходит своего предшественника.

Вышеупомянутые старшие модели с числом ядер от 14 и более отделены от остальных неспроста — в них будет использоваться другой кристалл. Говоря точнее, старшие процессоры Core i9 первыми среди настольных CPU Intel будут основаны на кристаллах MCC.

Напомним, Intel использует три типа кристаллов: для процессоров с малым количеством ядер — LCC (Low Core Count), для моделей со средним количеством ядер — MCC (Medium Core Count), для самых многоядерных процессоров — HCC (High Core Count).

Кроме того, поскольку нынешний процессорный разъем LGA 2066 рассчитан на TDP 160 Вт, тогда как старшие процессоры Core i9 превысят этот порог, для них понадобится новый вариант разъема.

Процессоры Intel и операционная система Microsoft Windows длительное время образовывали и наиболее прочный тандем на рынке ПК. Между тем, на выставке Computex 2017 можно было опробовать в работе компьютер с ОС Windows 10, построенный на SoC Snapdragon 835. Этому предшествовал показ в конце прошлого года, как работает Windows 10 на устройстве с SoC Snapdragon 820.

Прототип, показанный Computex 2017, представлял собой настольную систему с 46-дюймовым монитором, беспроводной мышью и клавиатурой. Пользователи могли оценить производительность системы, скорость подключения к сети Интернет по LTE и работу привычного набора приложений, включая Microsoft Office.

По словам Qualcomm, ноутбуки на базе Snapdragon 835 с пассивным охлаждением намерены выпустить такие компании, как Asus, HP и Lenovo.

В ответ компания Intel напомнила Qualcomm и Microsoft, что набор команд (ISA) x86 нельзя эмулировать без лицензии. Напоминание было сделано устами Стивена Роджерса (Steven Rodgers), исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта Intel.

Роджерс сказал, что «некоторые компании» могут попытаться эмулировать ISA x86 без предварительного лицензирования. Очевидно, он подразумевал компании Qualcomm и Microsoft, стремящиеся внедрить архитектуру ARM в персональных компьютерах с помощью специальной версии Windows 10, способной без модификации запускать 32-разрядные приложения для настольной версии Windows за счет эмуляции x86.

Роджерс добавил, что Intel не приветствует нарушение патентов и ожидает от других компаний уважения к ее праву интеллектуальной собственности.

Как и в другие месяцы, несколько наиболее интересных новостей месяца относятся к столь разным темам, что объединить их можно только в разделе

Прочее

C пометкой «скоро будет» на сайте Microsoft в июне появилось описание клавиатуры Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID. Внешне клавиатура напоминает модель Surface Keyboard. Однако есть важная особенность — наличие дактилоскопического датчика. Он размещен между клавишами Alt и Ctrl. Стоит новинка $130.

Клавиатура поддерживает проводное и беспроводное подключение. Во втором случае используется интерфейс Bluetooth LE 4.1, обеспечивающий связь на расстоянии до 15 м на открытом пространстве или до 7 м — в офисном окружении. Устройство размерами 421×113×19 мм с корпусом из алюминиевого сплава весит 420 г и работает от двух элементов AAA.

Другая новинка Microsoft, попавшая в дайджест, относится к категории мобильных компьютеров. Сам производитель называет ее Microsoft Surface Laptop, а специалисты iFixit — «наполненным клеем монстром».

Оценивающие ремонтопригодность электронных устройств эксперты iFixit были шокированы, попробовав разобрать Microsoft Surface Laptop. Устройство настолько не приспособлено к разборке и ремонту, что не смогло набрать ни одного балла. По сути, если какой-то компонент Surface Laptop выйдет из строя по окончанию гарантийного срока, компьютер можно будет выбросить. В течение гарантийного срока производитель, скорее всего, будет менять ноутбуки целиком.

В конце июня стал известен итог рассмотрения одного из трех обвинений Европейского антимонопольного органа против Google. Как и ожидалось, Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордно большую сумму — 2,42 млрд евро. До этого наибольшим был штраф в размере 1,06 млрд евро, наложенный на компанию Intel несколько лет назад.

По мнению Еврокомиссии, Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке, предоставляя привилегии собственному сервису покупок в результатах поиска. Как утверждается, это причиняет ущерб конкурентам и потребителям. Помимо штрафа, Google обязали в течение 90 дней исправить ситуацию.

Другая новость, касающаяся Google, не связана с финансами. В ней сообщалось, что Google удалось довести точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей. Говоря точнее, поисковый механизм и голосовой помощник понимают речь с точностью 95% — в такой же степени с этой задачей справляются только сами носители языка. Высокий результат обеспечен использованием алгоритмов машинного обучения.

Для сравнения: четыре года назад точность распознавания английского языка составляла 75%.

В предпоследний день месяца была представлена полнокадровая цифровая зеркальная камера Canon EOS 6D Mark II. Она стала преемницей модели Canon EOS 6D, выпущенной в сентябре 2012 года.

В новой камере установлен датчик разрешением 26,2 Мп и процессор изображения Digic 7. Базовый диапазон светочувствительности составляет ISO 100-40000, расширенный — ISO 50-102400. Система автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS AF включает 45 крестообразных точек, а замер экспозиции выполняет датчик разрешением 7560 пикселей, чувствительный как видимой и инфракрасной части спектра.

Европейские цены производитель не назвал, а в США Canon EOS 6D Mark II будет стоить $2000. Продажи должны начаться в конце июля.

Так выглядит подборка наиболее читаемых и обсуждаемых новостей первого месяца лета. Какими окажутся наиболее значимые и интересные новости июля, можно будет узнать примерно через месяц.