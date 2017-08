Мини-ПК ECS Liva Z Не только лишь медленный и маленький компьютер

C родоначальником линейки ECS Liva мы знакомились чуть более трех лет назад. Компьютер оказался небезынтересным благодаря невысокой цене, компактности (всего 118×70×56 мм) и полной бесшумности, но слишком уж медлительным (из-за использования лишь двухъядерного Celeron из «атомного» семейства) и вообще не конфигурируемым: 2 ГБ распаянной на плате памяти и исключительно eMMC-модуль на 32 ГБ в качестве накопителя. В первой половине 2014 года это было нормально, но чуть позднее многие производители «научились» упаковывать даже более производительные платформы в HDMI-стики, которые еще компактнее. На это ECS ответила выпуском Liva X годом позже. По сути, это было то же самое — медлительный, но низкопотребляющий процессор с пассивной системой охлаждения в компактном корпусе. Однако была произведена и своеобразная доработка «по просьбам трудящихся»: появились модификации не только с 2 ГБ памяти и 32 ГБ eMMC, но и такие, где и того, и другого вдвое больше, добавился слот mSATA для установки дополнительного накопителя, количество USB-разъемов увеличилось с двух до трех, произошел переход на питание напряжением 12 В (что удобно для встраиваемых решений). Корпус немного увеличился (до 135×83×40 мм), зато стал более симпатичным внешне и обзавелся штатным VESA-креплением. Позднее на базе Liva X появилась и Liva XЕ: архаичный слот mSATA для SSD был заменен на становящийся новым стандартом M.2, а вместо двухъядерных процессоров линейки Bay Trail-M начали использоваться разнообразные Braswell, в том числе и четырехъядерный Celeron J3160 в старшей модификации этого компьютера. И вот теперь мы встречаем очередное радикальное обновление Liva — в виде уже нескольких линеек Liva Z. В частности, Liva Z Plus далеко отошла от изначальной концепции: в ней используются ультрабучные Core вплоть до i5-7300U или хотя бы Celeron 3965U на базе той же архитектуры, так что от низких цен готовых изделий пришлось отказаться. С другой стороны, несмотря на название, Liva Z Plus — наследница не Liva X/XE, а внешне похожей на них модели ECS Core, которая была еще дороже :) А вот «обычная» Liva Z и Liva ZE как раз и продолжают взятый три года назад курс — в модернизированном согласно требованиям времени виде, разумеется. Причем как внешне, так и функционально Liva Z ничем не уступает Liva Z Plus (а Liva ZE эту модель кое в чем и превосходит), но продается заметно дешевле. Конечно, работает она медленнее, однако это семейство изначально было рассчитано вовсе не на ценителей высокой производительности. Тем не менее, для некоторых задач ее скорости достаточно, причем и функциональность Liva Z хорошо «заточена» под специальные ниши. Поэтому обойти вниманием новую линейку компании мы не могли. Дизайн и коммутация с внешним миром Корпус ECS в очередной раз переделала радикально, сделав его более квадратным, но тонким: 128×117×33 мм вместо 135×83×40 мм. Объем его, соответственно, увеличился до 0,5 л с 0,45 л, но и наполнение тоже изменилось радикально, так что эти 10% «прибавки» компьютеру можно простить. Модификация же ZE имеет толщину 51 мм, но вообще по-своему уникальна на рынке, о чем мы подробно поговорим чуть позже. Несмотря на то что передняя панель стала короче, разъемов на ней больше, чем у Liva X. В частности, USB-портов уже четыре, а не три, причем все они соответствуют спецификациям USB 3.0 (в Liva Х, напомним, порт USB 3.0 был всего один, что «исправили» только в Liva ХЕ), а один и вовсе выполнен в виде «модного» ныне разъема Type-C. Кроме того, на переднюю же панель «вернулся» и выход на наушники, где ему самое место — вряд ли кто-то станет подключать к компьютеру аналоговую аудиосистему. Разъем комбинированный, так что он может использоваться для подключения не только наушников, но и гарнитуры. Впрочем, для владельца Liva Z (любой модификации) покупка гарнитуры не обязательна — эти компьютеры теперь снабжены и встроенным микрофоном, расположенным тут же на передней панели. Таким образом, при использовании компьютера совместно с мультимедийным монитором (или телевизором), который возьмет на себя воспроизведение звука по HDMI, для VoIP-телефонии можно вовсе ничего не покупать :) Задняя панель еще интереснее. В первую очередь взгляд останавливается на целых двух (!) гигабитных сетевых портах, что для компьютеров этого класса не только лишь редкость, а вообще диво дивное. Фактически, их наличие заставляет именно модели Z/ZE «заиграть новыми красками»: для повседневных задач настольного персонального компьютера процессоры «атомного» семейства слабоваты, а вот в домашних серверах их многие как раз и применяют. Наличие же двух проводных сетевых адаптеров и поддержки беспроводной сети позволяет при желании отказаться от отдельного маршрутизатора. Понятно, что готовое изделие проще в настройке и способно работать прямо «из коробки», но полнофункциональный мини-ПК гибче — в умелых руках, разумеется :) Еще один разъем тоже редко встречается в мини-ПК начального уровня, хотя вполне может оказаться полезен — только уже в другой потенциальной нише. Речь идет о разъеме Mini-DP, поддерживающем разрешение 4К с высокой частотой кадров. Впрочем, соответствующие мониторы дороги, а для телевизоров более актуален HDMI 2.0, которого, увы, здесь нет. Точнее, сам по себе HDMI-разъем есть, но соответствует он лишь версии 1.4, так что более 30 Гц в 4К «не тянет». С другой стороны, для просмотра видео этого достаточно. Кроме всего перечисленного, сзади поместился только разъем блока питания. В новом поколении стандартом стали 19 В: с одной стороны, к бортовой сети автомобиля уже не подключишь, с другой — унификация с ноутбучными БП по-своему полезна. В общем, даже поверхностный осмотр оставляет приятное впечатление, по сравнению с Liva X/XE новое семейство является шагом вперед. Но одним лишь расширением периферийной функциональности дело не ограничивается. Комплект поставки Прежде чем переходить к «начинке», скажем пару слов о комплекте поставки, благо в нем по сравнению с Liva X (где появилось VESA-крепление 75/100 мм) изменился только БП. Теперь это стандартный ноутбучный адаптер с двумя кабелями, выдающий до 3,42 А при 19 В. Для младших линеек это огромный запас, так что, подозреваем, замена была сделана исключительно с целью унификации «атомных» моделей и мини-ПК на процессорах Core. Конфигурация ECS Liva Z Процессор Intel Celeron N3350 Чипсет встроенный Оперативная память 4 ГБ DDR3L-1600 (1×4 ГБ SO-DIMM) Видеоподсистема Intel HDG 500 Звуковая подсистема Realtek ALC283 Накопитель eMMC SanDisk DF4032 32 ГБ

1×M.2 2242 SATA Оптический привод нет Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть 2×Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet Беспроводная сеть Intel Wireless-AC 3165 (802.11 a/b/g/n/ac до 433 Мбит/с) Bluetooth Bluetooth 4.0 Интерфейсы и порты USB (3.1/3.0/2.0) 0/4/0 (1×Type-C) HDMI (1.4/2.0) 1/0 Thunderbolt 3.0 нет DisplayPort/DVI 1×Mini-DP RJ-45 2 Микрофон встроенный цифровой Разъем для гарнитуры есть Линейные аудиоразъемы нет Цифровые аудиоразъемы нет (только HDMI/Mini-DP) Мощность блока питания 65 Вт Габариты корпуса 117×128×33 мм Объем корпуса 0,5 л Как обычно, начнем с начала. Нам досталась самая младшая модификация Liva Z — на двухъядерном Celeron N3350. По сравнению с N2808/N2806 это если и не шаг, то шажок вперед, но более медленных процессоров Intel сейчас практически не отгружает. Соответственно, на практике мы рекомендуем ориентироваться хотя бы на Celeron N3450/Pentium N4200, которые также встречаются в Liva Z и Liva ZE. Или, еще лучше, если производительность процессора важна, особенно в интерактивных задачах, поискать Liva Z Plus — хотя бы самую младшую модель на Celeron 3965U. А вот с системой хранения данных дела обстоят лучше как раз в младших моделях, изначально укомплектованных модулем eMMC на 32 (как в нашем случае) или 64 ГБ. Для многих задач, которые вообще способны решать такие компьютеры (в очередной раз вспоминаем про две сети) этого будет достаточно. Но при желании можно установить и более емкий «традиционный» SSD с SATA-интерфейсом, пусть и в немного экзотическом формате M.2 2242 (на рынке они встречаются с емкостью вплоть до полутерабайта). Для Liva Z Plus же накопитель придется покупать в любом случае. Формально в старших линейках добавилась и поддержка интерфейса PCIe, но фактически на данный момент PCIe-накопители в формате 2242 нам обнаружить не удалось. Ну и обещанный эксклюзив Liva ZE: бо́льшая толщина корпусов этой линейки обусловлена наличием отсека под ноутбучный винчестер. Нельзя сказать, что это единственный мини-ПК с поддержкой таких накопителей, но все остальные (исключения нам неизвестны) снабжены лишь одним сетевым адаптером. Таким образом, из Liva ZE можно сделать отличный SOHO-сервер базового уровня, сочетающий в себе маршрутизатор, файрвол, NAS и все остальное, что душе угодно. Причем обойдется он относительно недорого, хотя придется, конечно, поработать руками. Впрочем, любителей такого подхода немало :) И единственное, к чему тут можно придраться — вот такой бы, да с перламутровыми пуговицами двумя десктопными винчестерами (и можно без М.2). «Правильным» образом в ECS реализовали и поддержку памяти: если в предыдущих семействах она была просто распаяна на плате, да еще и не более 4 ГБ, то сейчас пользователю доступны два слота DDR3L SO-DIMM. Мы получили на тестирование компьютер с установленным модулем на 4 ГБ и спокойно добавили к нему второй — все-таки современному ПО нужно хотя бы 8 ГБ даже в таких системах. Коммуникационные возможности мини-ПК определяются наличием двух гигабитных сетевых адаптеров Realtek RTL8111H и беспроводного Intel Wireless-AC 3165 с поддержкой Wi-Fi 802.11ac на скорости до 433 Мбит/с и Bluetooth 4.0. Впрочем, возможно использование других моделей беспроводного адаптера (он не распаян, а установлен в слот M.2 2230), но Intel и 802.11ac прямо прописаны в спецификациях. В случае же проводной сети главное — количество портов, а не конкретный адаптер :) Про звуковую подсистему практически все уже было сказано выше: это базовый уровень, реализованный на бюджетном стереокодеке Realtek ALC283 — таком же, как в Liva X и огромном количестве ноутбуков. Понятно, что установлен он по принципу «чтобы был»: подключить наушники или недорогие колонки при необходимости позволит, однако основным способом вывода звука уже стал де-факто HDMI, а цифровое подключение осуществляется «мимо» аналогового кодека. Исследование производительности Как было сказано выше, «производительность» — совсем не та характеристика, которую стоит искать у Celeron N3350. C другой стороны, наглядно продемонстрировать это бывает полезно, что мы и сделали. Для тестов компьютер был доукомплектован вторым модулем памяти (ее суммарный объем составил 8 ГБ), а также твердотельным накопителем Transcend MTS400 256 ГБ. Тестирование проводилось с применением нашего бенчмарка на основе реальных приложений iXBT Application Benchmark 2017. При расчете интегральных результатов в качестве референсных мы использовали результаты процессора Intel Core i3-7350K в конфигурации с 16 ГБ памяти, SSD Seagate ST480FN0021 (480 ГБ) и дискретной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070, полученные в рамках одного из недавних тестирований. Кроме того, для сравнения взяли и Core i3-7100U с тем же объемом ОЗУ и накопителем Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ. Core i3-7350K олицетворяет собой в этом тестировании нечто вроде «разумного среднего десктопа», а Core i3-7100U — минимальный уровень современных мини-ПК и ноутбуков на базе Core. GPU во всех трех случаях разные, но сегодня это неважно: проверять функционирование игровых приложений ни на Core i3-7100U, ни, тем более, на Celeron N3350 не имеет никакого практического смысла. А вот дать хотя бы приблизительную оценку самому медленному (фактически) современному процессору Intel нам показалось интересно. Логическая группа тестов Core i3-7350K Core i3-7100U (Intel NUC 7i3BNH) Celeron N3350 (ECS Liva Z) Видеоконвертирование, баллы 100,0 57,5 19,6 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 204,4 361,0 1114,0 HandBrake 0.10.5, с 201,0 343,8 961,7 Рендеринг, баллы 100,0 58,2 19,0 POV-Ray 3.7, с 270,5 461,5 1183,1 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 493,8 869,0 2835,4 Вlender 2.77a, с 423,0 715,1 2452,6 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100,0 56,2 18,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 202,9 373,5 1774,7 Magix Vegas Pro 13, с 641,2 1171,0 3198,0 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 237,4 409,9 1079,9 Adobe After Effects CC 2015.3, с 1019,0 1802,0 4320,0 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 286,8 499,0 1597,0 Обработка цифровых фотографий, баллы 100,0 52,2 14,1 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 512,9 1382,32 4713,1 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 292,0 454,3 1576,7 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 468,0 785,7 3388,7 Распознавание текста, баллы 100,0 57,4 22,1 Abbyy FineReader 12 Professional, с 922,5 1608,1 4174,5 Архивирование, баллы 100,0 71,4 17,3 WinRAR 5.40 СPU, с 158,7 222,3 918,8 Научные расчеты, баллы 100,0 55,0 23,4 LAMMPS 64-bit 20160516, с 729,0 1207,3 3425,1 NAMD 2.11, с 440,1 780,7 1818,4 FFTW 3.3.5, мс 44,7 108,8 263,8 Mathworks Matlab 2016a, с 214 376,5 639,7 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 338,9 536,0 1410,8 Скорость файловых операций, баллы 100,0 93,3 87,1 WinRAR 5.40 Storage, с 83,9 93,8 101,1 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,1 51,9 58,7 Скорость копирования данных, с 41,5 47,6 48,0 Интегральный результат CPU, баллы 100,0 58,0 18,9 Интегральный результат Storage, баллы 100,0 93,3 87,1 Интегральный результат производительности, баллы 100,0 73,6 40,6 В принципе, подробные результаты можно даже не изучать — они даны для ознакомления. В общем и целом Core i3-7100U демонстрирует производительность на уровне 60% от настольной системы (когда удается задействовать GPU, он отстает сильнее, когда производительность начинает зависеть и от других компонентов системы — слабее), что в целом результат неплохой и соответствующий ожиданиям. Celeron N3350 примерно в три раза медленнее, чем Core i3-7100U, а от настольной системы отстает уже в пять раз. Таким образом, использование младшего двухъядерного процессора семейства Apollo Lake, несмотря на всю его современность, в качестве платформы ПК совершенно неоправданно — слишком уж медленно он работает. Да, с задачами, не требующими участия пользователя, он как-то и когда-то справится. Но и в этом случае более привлекательно выглядят его старшие четырехъядерные собратья, которые в Liva Z тоже встречаются — к счастью для покупателей. В итоге, если вам нужен не просто «продвинутый роутер/NAS» или приставка к телевизору, лучше обратить внимание на упомянутые выше мини-ПК линейки Liva Z Plus: в них как раз используется тот же Core i3-7100U, а то и более быстрые модели процессоров. Для нишевого же применения хорошо подойдут модификации на Celeron N3450 или Pentium N4200. И даже с точки зрения энергопотребления особых преимуществ перед четырехъядерными моделями у Celeron N3350 нет. Во время выполнения тестов этот процессор всегда укладывался в 6,5 Вт, с рассеиванием которых прекрасно справляется радиатор даже в компактном корпусе без какой-либо циркуляции воздуха. Однако, как мы уже знаем, даже «условно-настольный» Celeron J3455 в реальной жизни не выходит за рамки 13 Вт вместе с платой (с учетом КПД системы питания на ней) и памятью, так что невелика разница. Можно сказать, что она и вовсе отсутствует :) Итого Если говорить о производительности младшей модификации Liva Z при ее использовании в качестве «обычного» ПК, то она очень низкая. Конечно, это результат ожидаемый: Liva X, к примеру, отставала от систем на базе Core i3-5100U (с поправкой на время выхода в свет, именно его современным аналогом можно считать Core i3-7100U) в те же три раза «благодаря» столь же «минимальному» Celeron N2808. Однако в те времена более быстрых процессоров в компьютерах этого семейства не было в принципе, а сейчас они есть, причем не только «атомные», но и полноценные Core, так что при желании можно приобрести и более быструю модификацию компьютера. А вот функциональность всех новых моделей очень близка. В первую очередь, естественно, стоит обратить внимание на два проводных и беспроводной сетевые адаптеры, что позволяет использовать Liva Z в роли «умного» маршрутизатора, к которому можно подключать USB-накопители (а в Liva ZE — и установить внутренний накопитель). Также к нему можно, например, подключать USB-модемы, причем практически любые — в отличие от готовых решений, где список совместимых устройств зачастую ограничен. В общем, простор для фантазии есть, причем не обязательно фантазировать на базе Windows: ECS совершенно официально заявляет о совместимости с Ubuntu 16.04 LTS (хотя и рекомендует использовать Windows 10, а в остальных случаях техническую поддержку не оказывает). Словом, Liva Z, в отличие от предыдущих версий этого семейства мини-ПК, уже не только маленький и бесшумный, но и настоящий компьютер, пусть и очень-очень медленный. То есть нынешнее поколение способно охватить более широкую сферу применения, а кроме того — быть не настолько медленным :) В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор мини-ПК ECS Liva Z: Наш видеообзор мини-ПК ECS Liva Z можно также посмотреть на iXBT.Video

