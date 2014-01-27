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    27 января 2014

    Акустическая система Microlab Н30BT поддерживает NFC: В активной колонке Microlab Н30BT находится усилитель мощностью 2 х 12 Вт

    22:2521

    Foxconn, NetDragon Websoft и Vision Knight Capital создадут совместное предприятие по выпуску планшетов для сферы образования: Foxconn займётся производством планшетов для образовательной сферы

    21:52

    В корпусе Inter-Tech K-six Smart есть девять отсеков типоразмера 5,25 дюйма: Корпус K-six Smart уже можно встретить в онлайновых магазинах по цене 48,95 евро

    21:423

    Ericsson и Samsung подписали соглашение о взаимном лицензировании: Ericsson и Samsung уладили все патентные споры

    21:0614

    Появилось первое изображение смартфона Samsung Zeq 9000, работающего под управлением ОС Tizen: Первый смартфон Samsung с Tizen называется Zeq 9000

    21:0617

    Смартфон Nokia Normandy «засветился» на сайте вьетнамского онлайнового магазина: Данных о цене и сроке начала продаж Nokia Normandy пока нет

    20:1411

    Доход LG за 2013 год составил 53,10 млрд долларов, прибыль — 203,65 млн долларов: За четвертый квартал 2013 года компания LG получила 14,03 млрд долларов дохода

    20:0611

    Смартфон Micromax Canvas Knight A350 оснащается пятидюймовым дисплеем Full HD и восьмиядерным процессором MediaTek MT6592: Смартфон Micromax Canvas Knight A350 появится в первую очередь в России

    19:549

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    19:432

    Prey Anti-Theft 0.6.4 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    19:401

    XenoAmp Music Player 0.310 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    19:38

    Обновлен архиватор WinZip 1.3.1 для Android: С помощью приложения можно просматривать, открывать и сохранять ZIP-файлы на мобильном устройстве.

    19:35

    Новая версия Maxthon 4.1.6.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    19:30

    Почта Mail.Ru 2.3.0.4639 для Android с улучшенной работой уведомлений:

    19:20

    У Foxconn готова первая тестовая партия смартфонов Apple с сапфировыми стёклами, прикрывающими дисплей: Поставщики сапфирового стекла для Apple наращивают производство

    19:1064

    Cinemagram 1.1.0 для Android — создание и обмен видеороликами: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    19:09

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.1 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    18:57

    На выставке MWC 2014 BlackBerry покажет смартфон стоимостью $200, созданный Foxconn: Foxconn создала для BlackBerry первый смартфон

    18:421

    В Китае восьмиядерные смартфоны уже стоят меньше $150: Конкуренция заставляет производителей быстро снижать цены на восьмиядерные смартфоны

    15:3321

    Корпус SilverStone Sugo SG08-Lite рассчитан на платы типоразмера mini-ITX : Данных о цене корпуса SilverStone Sugo SG08-Lite на сайте производителя нет

    15:0012

    Информация о выходе планшетофона LG G Pro 2 подтверждена официально: Планшетофон LG G Pro 2 будет представлен в феврале

    14:28

    Видеокарта GeForce GTX 750 Ti может получить 960 ядер CUDA и 128-разрядную шину памяти: Видеокарта GeForce GTX 750 Ti будет работать на частотах 1098/5400 МГц

    14:202

    Google покупает компанию DeepMind, разрабатывающую искусственный интеллект, за 400 млн долларов: Приобретение лондонской компании DeepMind — часть стратегии Google

    12:4838

    Ассортимент Club 3D пополнила 3D-карта R7 260 royalQueen длиной 224 мм: Карта Club 3D R7 260 royalQueen поддерживает работу в конфигурации Dual CrossFire

    12:271

    Появились изображения смартфона Nokia Lumia 1520 mini: По предварительной информации, смартфон Nokia Lumia 1520v будет оснащен дисплеем размером 4,45 дюйма

    12:104

    Специалисты Rambus разработали датчик изображения типа CMOS, который позволяет делать камеры без объективов: Когда разработка Rambus найдет практическое применение — пока неизвестно

    11:3329

    Google и Samsung заключили десятилетнее соглашение о взаимном лицензировании: Финансовая сторона лицензионного соглашения между Google и Samsung держится в секрете

    11:00158

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.7.2 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:55

    Foxconn рассчитывает за десять лет увеличить годовой доход со 133 до 333 млрд долларов: Сборщик продукции Apple планирует расширить производство в США и Индонезии

    10:4510

    Stratasys представляет первый в мире 3D-принтер, способный одновременно печатать разными материалами разных цветов: Принтер Objet500 Connex3 Color Multi-material 3D Printer формирует объекты по слоям, используя восемь печатающих головок

    10:3012

    Registry Life v.1.67 - бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра: Бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра

    10:201

    FrostWire v.5.7.0 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    09:45

    Мобильный ПК Toshiba Chromebook стал доступен для предварительного заказа: Цена устройства Toshiba Chromebook составляет 280 долларов

    09:3015

    Bandicut v.1.2.0.50 - небольшой, простой в использовании видеоредактор: Небольшой простой в использовании видеоредактор

    09:10

    HTC окрасит смартфоны Desire на восьмиядерных процессорах в яркие цвета: Новый смартфон линейки HTC Desire получит 1,5 ГБ оперативной памяти

    09:0017

    Baidu Antivirus 2014 v.4.0.3.57478 - бесплатный небольшой антивирус: Бесплатный небольшой антивирус

    08:351

    Virtium расширяет семейство встраиваемых SSD TuffDrive моделями, в которых используется флэш-память типа SLC NAND: Кроме того, компания Virtium расширила моделями на базе флэш-памяти SLC NAND линейку накопителей TuffDrive eUSB Keys

    08:002

    MVSoft PC Information v.3.0 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    08:00

    Начались продажи системных плат MSI A88X-G45 Gaming и A88XM Gaming с процессорными разъемами AMD FM2+: Производитель комплектует плату MSI A88X-G45 Gaming игрой Assassin’s Creed Liberation HD

    07:001

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